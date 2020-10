Así puedes conseguir el peinado de Lily Collins en 'Emily in Paris', una de las melenas más envidiadas

Desde su estreno, la serie de Emily in Paris está causando furor, y no es para menos, ya que es del mismo creador de la mítica Sexo en Nueva York, por lo que los looks de las protagonistas han estado bajo el punto de mira.

Pero si hay algo que ha llamado la atención de las espectadoras ha sido la increíble melena que lucía Lily Collins, que promete dejar a un lado el corte bob para convertirse en el look más solicitado en las peluquerías.

Conseguirlo es muy sencillo y no necesita de mucha pericia, ya que trata de un corte long layers o de capas largas. Este tipo de melena de capas muy sutiles aporta volumen y movimiento, lo que le hace irresistible.

Para darle ese toque de gracia, lo estiliza con unas románticas ondas al agua muy favorecedoras y con mucho glamour. Una de las formas más fáciles de conseguirlas es utilizando una plancha, aunque requiere un poco de paciencia.

Para ello, primero nos dividimos el pelo en dos secciones, y comenzamos por la de abajo. Cogiendo mechones grandes, agarramos el cabello con la plancha en horizontal y damos una vuelta y media. Posteriormente la colocamos en vertical y deslizamos lentamente. Una vez que hayamos hecho todo el mechón, repasamos la forma con los dedos para ayudar a fijarlo mientras aún está caliente. Repetimos el proceso en toda la melena y listo, ya tenemos el peinado de la parisina perfecta.