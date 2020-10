Archivan definitivamente la denuncia por abusos contra un padre vinculado a la asociación Infancia Libre

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado por segunda vez, en un auto contra el que no cabe recurso, el proceso por presuntos abusos sexuales a su hija abierto contra Daniel I. Aguirre, exmarido de una de las madres vinculadas con la asociación Infancia Libre que fue arrestada en 2019.

El auto de la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, desestima el recurso interpuesto por Patricia G.A. contra la decisión del Juzgado de Instrucción 53 de Madrid de sobreseer la causa por posibles abusos de Daniel I. Aguirre a su hija. Confirma así el fallo, en una resolución contra la que no cabe recurso.

La Audiencia ya se pronunció en el mismo sentido en enero de 2016, tras un primer archivo del caso en el juzgado que también fue recurrido por la madre de la menor.

Patricia G.A. fue detenida el 11 de mayo de 2019 en La Cabrera (Madrid) acusada de sustracción de menores por haber huido con su hija desde octubre de 2017, impidiendo que el padre la viese, para lo que la mantuvo sin escolarizar. Por estos hechos está a la espera de juicio, en el que la Fiscalía pide para ella tres años de cárcel.

Fue arrestada poco después que María Sevilla, la entonces presidenta de Infancia Libre, quien recientemente se ha sentado en el banquillo por hechos similares.

La Audiencia Provincial se pronuncia ahora sobre la causa que abrió Patricia contra su exmarido por presuntamente abusar de la hija de ambos entre 2016 y 2017, que ya fue archivada.

La defensa de la madre reabrió la causa al poner en duda la veracidad de la declaración de la menor durante su exploración judicial, donde dijo que el abuso por parte de su padre no era cierto, y alegó que podía estar influida porque desde mayo de 2019 la niña vive con el padre y no ve ningún familiar materno. También alegó falta de investigación.

Los magistrados de la audiencia madrileña resuelven que sí hubo una "exhaustiva investigación de los hechos", con reapertura de las actuaciones, pero "sin que las diligencias propuestas por la denunciante sean necesarias ni vayan a aportar indicios o datos nuevos", ya que son "parciales".

Detalla la Sala que la defensa de Patricia presentó en el segundo proceso un informe del Centro de Atención a la Infancia en el que se hacía referencia a la existencia de un posible abuso sexual, pero que ya se conocía, y también adjuntó informes en este sentido del médico Antonio Escudero Narfs y de una pediatra de Granada, Narcisa Palomino Urda.

Sobre el primero, perteneciente al servicio de Psiquiatría del hospital Puerta de Hierro, explican los magistrados que "es pública su relación con otras madres de la Asociación Libre a la que parece pertenecer la denunciante" y destacan que "no se ha mostrado colaborador con los distintos psicólogos de la Comunidad o judiciales que han realizado un estudio o seguimiento de la menor".

En cuanto a la pediatra detallan que también parece estar vinculada a la asociación y solo vio a la niña en una ocasión, justo antes de que la madre desapareciera con su hija.

"En definitiva se trata de informes parciales, que se contraponen a otros emitidos por peritos más objetivos que vienen a señalar que no resulta creíble el relato de abuso sexual realizado por la menor y sobre todo a las manifestaciones actuales de la menor quien ha reconocido en la exploración judicial que si bien ella dijo eso no era cierto, que se lo había inventado y que su padre no ha abusado de ella", sostiene el auto.

Y añade que la parte recurrente "olvida que la valoración de las declaraciones de los testigos son atribuidas por la ley en exclusiva al juez y no a peritos ni a psicólogos". Subraya la Sala que los informes aportados por esta parte "no tienen en cuenta la grave situación de conflictividad de los progenitores que desde luego se proyecta sobre la menor"