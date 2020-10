Cs pedirá al pleno de Dos Hermanas la adhesión del municipio a la red Ciudades Amigables con Personas Mayores

"Tenemos la obligación de comprometernos públicamente en mejorar las condiciones del entorno y la protección de nuestros mayores", ha dicho Cabezas, en un comunicado, tras presentar la moción que defenderá en el próximo pleno del Consistorio para que la ciudad nazarena se adhiera a la red de Ciudadanos Amigables con las personas Mayores.

Cabezas ha afirmado que necesitan "un compromiso claro de los ayuntamientos", como administración más cercana al ciudadano para que este plan, "fruto de mucho diálogo y consenso con todas las entidades e instituciones implicadas, se pueda desarrollar en todos sus aspectos" y por eso "pedimos que además de los criterios de la OMS, se tengan en cuenta también los del I Plan Estratégico Andaluz para las Personas Mayores, ya que se acercan mucho más a la realidad de nuestra sociedad y nuestra tierra".

El portavoz de Cs ha recordado que "no hay mejor momento para presentarla que ahora". "La nueva realidad nos ha recordado lo importantes y a la vez lo vulnerables que son nuestros mayores", ha añadido el portavoz naranja mientras ha valorado como una "muy buena noticia" el citado plan que, a su juicio, "vuelve a demostrar que las personas siempre están en el centro de las políticas de Ciudadanos".

Cabezas ha recordado que este plan andaluz tiene cuatro objetivos claros: retrasar el deterioro físico y mental de las personas mayores, que las personas con enfermedades crónicas dispongan de cuidados y de los apoyos necesarios, recuperar y transmitir una buena imagen de la vejez y mejorar su calidad de vida.

El portavoz de la formación naranja ha explicado que la moción solicita tres puntos muy claros: la adhesión de Dos Hermanas en el compromiso con los mayores, usar también como referencia el I Plan Estratégico Andaluz y el reconocimiento por medio de un monumento, "no creo que haya un sólo nazareno que no estuviera a favor de esta moción y por eso esperamos, que no sólo se apruebe, sino que se ponga en marcha de inmediato". "Votar 'no' sería votar en contra de nuestros mayores, a los que debemos tanto", ha añadido.