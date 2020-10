El PP ve "pobre" la oferta cultural por San Lucas y pide un plan de apoyo al sector con la partida de la feria

"El sector cultural es uno de los grandes abandonados por el Ayuntamiento de Jaén ante la mayor crisis económica y social que recordamos, donde no están recibiendo ningún tipo de apoyo o ayuda para poder reflotar", ha manifestado este jueves en una nota la concejala Isabel Azañón.

Ha señalado que el presupuesto municipal para la organización de la Feria de San Lucas ascendía en torno a 160.000 euros que "no se van a poder usar" en esta cita. Por ello, ha exigido al equipo de gobierno (PSOE-Cs) la "disposición inmediata de esta partida económica para implementar un plan de apoyo al sector cultural" mediante la organización de actividades culturales que "palien la dramática situación actual" cumpliendo siempre "las medidas sanitarias planteadas por las autoridades sanitarias".

En su opinión, ahora más que nunca el gobierno local "se tiene que poner al frente y liderar una respuesta frente a la pandemia y no esconderse detrás de otras administraciones", ya que las medidas que puede plantearse desde el Consistorio "son vitales". Al hilo, ha instado a ser "imaginativos y creativos" para poder invertir en cultura y ofrecer una programación adaptada a las actuales circunstancias.

"Este año no hemos podido disfrutar ni de la festividad de la Virgen de la Capilla ni de San Lucas, tenemos un Festival de Otoño a medio gas que no demuestra ambición y una pobre programación cultural, lo cual hace que el presupuesto destinado a esta temática esté prácticamente intacto", ha afirmado no sin criticar que, pese a ello, se "está llevando a cabo una brutal subida de impuestos y precios públicos".