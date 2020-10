PSOE dice que vecinos del barrio malagueño La Princesa han reunido 1.200 firmas para que "dejen de ningunearlos"

Medina ha recordado que la apuesta de De la Torre "es la de acondicionar una parcela de titularidad privada a más de 300 metros de distancia del actual aparcamiento, cuya propiedad es de un fondo inversor que el año pasado manifestó su intención de construir 500 viviendas". "Luego nadie nos asegura que, una vez los residentes hayan movido sus coches a esta parcela, deban irse por orden del propietario", ha dicho.

Ha apuntado que en el aparcamiento municipal se quedarían 190 coches y el resto irían a este terreno privado, "con el que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo, pero del cual no conocemos exactamente los términos", preguntándose si De la Torre "nos puede asegurar que el propietario no volverá a pedir su terreno para construir en seis meses no hay nada firmado".

La viceportavoz socialista ha participado junto al concejal Mariano Ruiz en la sexta manifestación que realizan estos vecinos, esta vez a las puertas del Ayuntamiento, y que "van a continuar manifestándose hasta que el equipo de gobierno les haga caso, porque sus peticiones aún no han sido atendidas y la propuesta del equipo de gobierno no está sobre papel, como han solicitado".

Según Medina, "el PSOE se ha puesto del lado de los vecinos desde el primer momento, cuando el alcalde les comunicó que deberían abandonar el aparcamiento el 1 de octubre para permitir unas obras de adecuación de la vía, necesarias para ampliar un centro educativo colindante".

Para la responsable socialista, "lo mejor y más viable que sea la grúa municipal la que salga del lugar y proponemos otros dos emplazamientos: o bien el polígono santa Bárbara o en el recinto ferial".

Dos de los representantes de la plataforma vecinal creada para el reclamo de una solución, Ignacio Romera y Antonio Ramírez, han recriminado al PP "que nos vendan humo cuando aquí lo que hay es una situación injusta". "La alternativa que nos ha vendido el alcalde y el concejal de Movilidad, José del Río, es un terrizo a más de 300 metros de nuestras casas que además será de uso abierto para todo el vecindario, en una de las zonas donde más problemas de aparcamiento hay para Málaga", ha dicho uno de ellos.

Según un comunicado del PSOE, Romera ha informado de que las firmas no proceden únicamente de residentes de la barriada de La Princesa, "sino también de otros barrios colindantes por solidaridad, que ven cómo el problema del aparcamiento se va a extender también a sus zonas".

Como aún no hay acuerdo, la plataforma ha informado que continuará con las movilizaciones "como la de este viernes en calle Larios, que arrancará a las 20.00 horas". Entre concentraciones y manifestaciones a pie y en vehículos, los vecinos de La Princesa saldrán a la calle "dos veces por semana", ha señalado este vecino.

Ramírez, por su parte, ha puesto el énfasis en la localización que tienen las grúas municipales en otras ciudades, como es el caso de Granada y de Sevilla. "En ambos casos, están a las afueras de las ciudades, donde se puede llegar de manera sencilla sin crear un problema de movilidad", ha dicho, apuntando que en este caso, "la grúa está justo en el centro de un barrio con grandes problemas de movilidad y de aparcamiento".