El sector de la construcció perd 1.008 empreses i 12.343 treballadors en la Comunitat per la pandèmia

La crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha suposat una "greu reculada" per al sector de la construcció en la Comunitat Valenciana, on a data del 20 de juliol, 1.008 empreses han cessat la seua activitat i 12.343 treballadors han perdut la seua ocupació, respecte al tancament de 2019.

Així es reflecteix en l'informe de balanç que ha presentat aquest divendres el president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC), Francisco Zamora, durant la celebració de la seua Assemblea General Anual, que en aquesta ocasió s'ha fet de manera telemàtica per a garantir les mesures de seguretat.

En el transcurs de l'Assemblea, Zamora ha recordat que "2019 va ser un exercici de recuperació d'un cert ritme en el sector, sobretot amb un últim trimestre que ens feia tindre esperances d'apuntalar eixa lenta recuperació que tan tocats ens havia deixat la crisi anterior".

Així, si el cens d'empreses vinculades al sector de la construcció en 2018 en la Comunitat era de 6.428, al tancament de 2019 s'havia elevat fins a les 7.169, és a dir, 741 més. I des del punt de vista de l'ocupació, el creixement també era positiu, passant de 26.577 treballadors en 2018 a 44.591 en 2019, això és, 18.014 treballadors més.

Tanmateix, la crisi sanitària i econòmica a data de 20 de juliol ha suposat una "greu reculada" respecte als censos aconseguits al tancament de 2019, ja que el nombre de treballadors s'ha reduït en 12.343 i han cessat la seua activitat 1.008 empreses.

D'aquesta manera, Zamora ha advertit que la construcció "és un dels sectors més colpejats per aquesta crisi, igual que molts altres camps d'activitat, lamentablement, però amb l'inconvenient que, en matèria d'habitatge la recessió es pot allargar en el temps si no s'adopten mesures urgents per a facilitar l'accés a una demanda que ha vist minvada la seua capacitat econòmica".

"Ajuda real i àgil"

Quant a les administracions, especialment estatal i autonòmica, el president de Fevec ha reclamat "una ajuda real i àgil que permeta la reactivació del sector tant en l'àmbit immobiliari com en el de les infraestructures, a través dels fons i ajudes que es negocien a Europa".

L'objectiu de la Federació se centrarà en "una aposta decidida per la reactivació de l'ocupació, donada la gran quantitat d'indústries auxiliars que depenen d'una de les principals locomotores que espenten l'economia, com és la construcció", ha conclòs Zamora.