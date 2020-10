Ángela, mujer de Mainat, sale de su casa con una peluca para repartir cruasanes a los periodistas en 'Ya es mediodía'

El supuesto intento de asesinato de Josep María Mainat por parte de su mujer, Ángela Dobrowolski, es uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. Entre los programas televisivos que siguen el caso se encuentra Ya es mediodía, donde ha vuelto a vivirse una escena desconcertante.

Si bien el pasado viernes el espacio conducido por Sonsoles Ónega descubría la identidad de Alina, una joven desconocida que aseguraba ser la novia de Gabriel, el scort latino al que contrataba Dobrowolski, este jueves ha sido la propia mujer del productor la que ha respondido, a su manera, las peguntas de los periodistas.

Y es que la mujer ha protagonizado una aparición un tanto peculiar. "Hace unos minutos hemos vivido una situación surrealista", ha asegurado el reportero Marc Calderó después de ver cómo Dobrowolski salía de la vivienda con una peluca y una bandeja con cinco cruasanes de chocolate para ofrecérselos a los periodistas.

Así, cuando ha sido preguntada por el caso Mainat, ha respondido tajante. "¿Por qué hablar si se puede comer?", ha preguntado, sin aportar más información. No obstante, Ónega, que no ha podido evitar reírse durante unos segundos, ha querido saber si Calderó los había probado, a lo que este le ha aclarado que no.