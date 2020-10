Coronavirus.- La Comunitat homenatja les seues víctimes per a "portar-les sempre en el cor" com a referents de lluita

L'acte solemne en l'Umbracle de les Arts i les Ciències ha comptat amb dos veus en primera persona: un representant de les víctimes, el germà de Rafa Motes que va morir fa cinc mesos, i la cap de malalties infeccioses del General d'Alacant, Esperanza Merino. Les seues reivindicacions, "reconéixer, retraure i recordar" i que la ciència guie el comportament de tots.

Després d'un minut de silenci s'ha inaugurat l'escultura 'El record de la terra' de l'alcoiana Rosana Antolí en memòria dels qui s'han anat. Aquesta peça de color roig naix amb l'essència de la Comunitat Valenciana: la terra arreplegada de les 33 comarques en "un llarg recorregut per la memòria col·lectiva". "Un tros del millor de nosaltres", ha exclamat la presentadora, Clara Castelló, i un símbol de la unió.

Una obra que s'alça al cel com a ritu d'agermanament, "que és conquistable i es vol activa". Per açò l'escultora la va idear habitable, primer disseccionada i després junta en tres anells superiors de tres metres que estan buits perquè passe "eixe aire que va faltar a les víctimes". En el cim, la silueta d'un cor "fort com l'acer" obliga a recordar-les sempre.

"NO HAURÍEM D'ESTAR ACÍ"

Com a "veu del patiment" ha pres la paraula el periodista Luis Motes, germà d'un dels morts fa just cinc mesos "quan pareixia que estava a punt de guanyar la batalla". "Potser no hauríem d'estar ací, però la vida ens ha portat a aquest moment", ha manifestat per a recordar que "tots estem exposats a aquest tipus de drames".

Després d'agrair als sanitaris de la Fe que van cuidar al seu germà, ha relatat aquests mesos de "remolí constant: de la pena a la ràbia". "Però no podem defallir ni rendir-nos, tenim un compromís amb els qui es queden", ha recalcat dirigint-se als polítics. "El record a vegades és esquinçador, a vegades tendre, però sempre està", ha proclamat, perquè el colp li va fer perdre la innocència, els referents i "el filtre".

Per al que queda ha demanat no deixar de reconéixer als sanitaris, però també retraure "als responsables dels errors, perquè pareix que d'aquest desastre col·lectiu ningú es fa càrrec", contra el desconeixement, la "misèria moral", l'egoisme i la irresponsabilitat. I ha cridat a un esforç real per buscar solucions, sense oblidar les víctimes perquè "manipular-les i amagar-les és una senda que s'ha recorregut abans i ja coneixem".

ACOMPANYAR SEMPRE

És un missatge que ha compartit Esperanza Merino com a representant dels sanitaris, en una defensa fèrria de la ciència perquè estan "preparats per a atendre noves malalties, a vegades menys mediàtiques", però no ho estaven per a la Covid-19. "La infecció va avançar més ràpid que la investigació", ha rememorat, quan estaven a la vora del col·lapse i van mostrar "el màxim compromís".

Aquesta metgessa ha reconegut que va haver-hi "moltíssimes limitacions, segur que molts errors", encara que van intentar "reforçar el lema de la medicina del XIX: cuidar a vegades, alleujar sovint i acompanyar sempre".

I ha demanat precaució a la tardor, recordant que en la grip espanyola del 1918 va haver-hi una segona onada més potent: "Enguany no podem permetre'ns-ho; la ciència ha de guiar la gestió de la pandèmia i a cadascú per a saber com comportar-se". "Solament el coneixement eliminarà la por i les creences falses. El nostre major homenatge com a sanitaris és el compromís amb tots els pacients, els de hui, ahir i demà", ha afegit.

La peça musical 'In memoriam' ha pres el testimoniatge als parlaments, una obra visceral i complexa de Bernardo Adam Ferrero que arranca amb tres notes a manera de terratrèmol inesperat com la pandèmia. Amb intèrprets de la Real Camerata Española, les notes han rescatat "la por compartida de la població unida en un combat sense treva".

Com a colofó s'han depositat 92 rams d'hortensies blanques al peu de la gran escultura, just damunt de la terra per tot el territori valencià. Entre els assistents, alcaldes de les 33 comarques, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el president de la Generalitat, Ximo Puig, l'expresident Joan Lerma i altres autoritats de la Comunitat Valenciana.

DARIAS: "ÀNIM PER A SEGUIR LLUITANT"

La també ministra de Funció Pública ha assenyalat davant els mitjans abans d'acudir a l'acte que és "just" eixe record i reconeixement "dolorós" a totes les persones "que aquesta pandèmia s'ha portat per davant" i ha traslladat el suport del Govern central a les institucions, a la ciutadania i a tots els afectats per la pèrdua d'un ser estimat.

"Ànim i suport per a seguir lluitant", ha indicat, contra la Covid-19, la qual ha qualificat com "el verdader enemic" a batre.

En acabar l'homenatge, el secretari de la Plataforma d'Afectats per Covid a la Comunitat, Carlos Miñana, ha recordat que estan a la disposició de totes les famílies amb un equip d'advocats i psicòlegs. També s'ha mostrat preocupat amb que "no hi ha un pronunciament del TSJCV" sobre la querella contra la Conselleria de Sanitat per falta de material que va interposar la seua tia, esposa d'un metge mort per coronavirus.