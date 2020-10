Coronavirus.- 'Parapandèmics' arriba a À Punt per a resoldre els dubtes dels xiquets sobre la pandèmia

'Els Parapandèmics' són Maria Mascareta, Amador Explorador, Quim Metreimig i Jordiet Lleponet, una quadrilla d'amics i veïns d'Onil (Alacant). La sèrie està produïda per Sir Agència en col·laboració amb l'Ajuntament d'aquesta població de l'Alcoià.

Consta d'uns vídeos que oscil·len entre 30 segons i huit minuts on els quatre personatges expliquen conceptes relacionats amb la Covid-19, mesures d'higiene i uns altres per a evitar contagis o sobre com véncer la por.

La proposta pedagògica dels 'Parapandèmics' està pensada per a xiquets d'entre 3 i 12 anys. També proposen manualitats o jocs per a entretindre's i passar-ho bé, avança l'ens en un comunicat.

Tot açò es presenta per mitjà de diverses seccions: informació, jocs, consells i aventures. La comunicació és divertida i dona molta importància a la música i les cançons.

Precisament, la sintonia de capçalera porta la firma del cantautor Andreu Valor, que va presentar en À Punt el programa de rutes 'GR7'.