La Policia analitza vídeos de la festa del Galileo

La Policia Autonòmica de la Generalitat està analitzant vídeos de la festa il·legal celebrada a la terrassa del col·legi major Galileo Galilei de València i ja està identificant als alumnes residents que van incomplir les mesures sanitàries enfront de la Covid-19. A més, ha pres declaració als responsables d'aquest centre de titularitat privada.

Després de l'obertura de la investigació per a esbrinar el que va succeir en eixa residència d'estudiants i depurar responsabilitats, el procés està seguint diverses línies. Una d'elles està centrada en els estudiants i en tots els que apareixen en els vídeos de la festa per a identificar-los, ja que en les imatges s'aprecia clarament l'incompliment de l'ús obligatori de màscara o de la distància interpersonal.

Paral·lelament, la Policia ha pres declaració als responsables de l'empresa que gestiona el Galileo, situat al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV), per a "investigar la seua responsabilitat en tolerar festes que suposen aglomeracions de persones que no compleixen les mesures", va precisar ahir la consellera d'Interior, Gabriela Bravo.

El propi col·legi major, a través del seu comité de disciplina, ha obert un expedient informatiu intern per a "determinar i esclarir qualsevol conducta dels alumnes que puga haver anat contra les normes del centre", segons van apuntar fonts de la direcció.

Per part seua, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va defensar que, al marge de la investigació, "el més important és la consciència i la corresponsabilitat de la ciutadania" per a evitar que aquest tipus de concentracions massives de persones es tornen a repetir. "Una festa pot significar un greu perjudici per a molta gent: tenim un campus tancat", va lamentar el líder del Consell.

La festa no autoritzada en el Galileo Galilei, en la qual van participar uns 50 estudiants, molts d'ells de branques de Ciències de la Salut, ha provocat el major brot de coronavirus en la Comunitat en aquesta segona ona, amb 168 positius diagnosticats, encara que el garbellat continua en marxa i es continuen realitzant proves PCR.

Al voltant d'un 36% dels casos detectats relacionats amb el Galileu correspon a alumnes de la UPV, segons va precisar aquest dimecres la Politècnica, que des del dilluns ha passat a la manera online totes les classes al seu campus de Vera: la mesura afecta a uns 25.000 estudiants. La resta de positius afecten estudiants d'altres universitats valencianes –la CEU Cardenal Herrera també ha suspés classes presencials en dos cursos–.

La UPV també va informar ahir que, a més del gran focus originat en el col·legi major, també ha detectat un altre de grandària menor relacionada amb la titulació del Grau de Biotecnologia, amb cinc casos confirmats entre l'alumnat. En total, es van realitzar 101 proves PCR en eixe grau, 44 entre estudiants i 57 a treballadors. Els test a aquests últims han sigut tots negatius.

La UPV demana activar DeteCCovid

En la Politècnica continua la labor de rastreig dels fins ahir 61 casos confirmats d'alumnes del centre amb la finalitat d'identificar possibles contactes estrets. En eixe sentit, la UPV recorda a la comunitat universitària la necessitat de complir el protocol intern d'actuació davant l'activació de l'alerta sanitària per coronavirus i sol·licita a tots els seus membres que activen l'eina DeteCCovid, que ajuda a conéixer ràpidament els contactes que ha tingut una persona en cas de donar positiu per Covid-19. Aquesta eina de rastreig de mòbils de forma anonimizada ha sigut desenvolupada per la pròpia UPV.