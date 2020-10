La reforma de la plaça de la Reina, més prop d'iniciar-se

La reforma integral de la cèntrica plaça de la Reina de València, situada en el cor històric i comercial de la ciutat, avança cap a l'anhelat inici de les obres després de buidar-se dos obstacles burocràtics que havien paralitzat el procés administratiu. El més important es va produir la setmana passada amb la desestimació per part del Tribunal de Recursos Contractuals, que depén del Ministeri d'Hisenda, de diversos recursos interposats per empreses a l'adjudicació de les obres.

Aquestes impugnacions han paralitzat el procés des de juliol fins a la seua resolució que, segons van anunciar els vicealcaldes de València, Sergi Campillo i Sandra Gómez, s'ha produït recentment. Però, a més, hui es produirà un altre pas necessari: l'adjudicació del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres, que s'aprovarà en la Junta de Govern local.

La proposta d'adjudicació de la mesa de contractació apunta cap a l'oferta presentada per l'Oficina Tècnica TES-Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, per ser la que major puntuació ha obtingut. El pressupost de licitació és de 532.400 euros, que s'uneixen als 8,9 milions pels quals van ser adjudicades les obres a la unió temporal d'empreses Edifesa-Collosa el mes de juny passat.

El projecte de remodelació integral de la plaça de la Reina s'ha anat demorant, per diferents motius, des que va ser presentat al març de 2018. Al marge de la complexitat d'aquest, ja que també es reformarà l'aparcament subterrani, va caldre afegir el retard dels terminis administratius per la pandèmia i la paralització del procediment pels recursos presentats per algunes empreses.

Les obres es desenvoluparan sobre una superfície total d’11.855 metres quadrats de plaça i 8.934 d'aparcament. El nou disseny per als vianants permetrà eliminar les actuals rotondes d'autobusos i trànsit i d'accés a l'aparcament (que es desplaça cap al lateral al costat del carrer de la Mar), soterrar contenidors i generar llocs de jocs infantils. A més, també comptarà amb un bosc urbà en la zona en la qual actualment se situa l'entrada de l'aparcament, la qual cosa permetrà omplir la plaça de zones verdes.

En concret, la nova plaça comptarà amb 92 arbres, la majoria de fulla caduca perquè facen ombra a l'estiu i deixen passar la llum del sol a l'hivern. A més, tindrà 13 palmeres, més les dues existents, 150 arbustos i 320 metres quadrats d'espècies aromàtiques d'origen mediterrani. Els arbres se situaran en el perímetre, ja que davall està el pàrquing, i l'arbratge menys arrelat en grans jardineres amb bancs al voltant en el centre.

Aquesta alineació lateral de l'arbratge permetrà recuperar parcialment la visió de la porta barroca de la catedral que oferia l'antic carrer Zaragoza, que desembocava en el temple. La major part del paviment serà de calcària (10.000 metres quadrats) i 1.028 metres quadrats de granit antilliscant d'una pedrera de Terol.

Quiosc, tendals i dues fonts

La futura plaça tindrà contenidors soterrats, un quiosc, una parada de taxis (d'eixida, al carrer de la Mar), una altra de càrrega i descàrrega i un lloc d'informació al vianant. La il·luminació es trobarà tant en punts de llum en el sòl com en pals. També hi haurà sistemes de polvorització d'aigua i tendals desmuntables, així com dues fonts.