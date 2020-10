Buenafuente llama a Aznar "Casi Rubius" y Wyoming cree que "ha confundido el champú con gel hidroalcohólico"

"Más que en lo que dice, fijaos en el pelo". Así anunciaba Andreu Buenafuente a los espectadores el regreso de José María Aznar a la vida pública por una entrevista en la que daba su opinión sobre la situación de Madrid en la segunda ola de la pandemia y la actuación del Gobierno central.

El catalán ponía en situación a los espectadores de Late Motiv antes de dar paso al vídeo. Una vez de vuelta al directo, Buenafuente comentaba lo que, para él, era noticia: el nuevo look del expresidente del Gobierno.

"Está como rubio, ¿no? Ya no tiene ese negro cerrado. Como siga haciendo vídeos de YouTube le vamos a poder llamar el 'Casi Rubius", afirmó irónicamente. Además, comentó también el no bigote de Aznar. "Ahí había un bigote", indicó. Y volvió a su look. "Ese pelo es rubio, pero moreno. No querrás tú saber cómo tiene el sobaco".

Ha vuelto aunque nunca se fue. Como su bigote. pic.twitter.com/hlRbFWV7AM — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) October 6, 2020

El Gran Wyoming también habló del nuevo pelo de Aznar en El intermedio. "Le ha venido fenomenal ir a Marbella, mirad qué reflejos dorados le han salido por tomar el sol. Eso, o ha confundido el champú con gel hidroalcohólico", aseguró.

"Qué majo es 'Josemari', es el macho alfa de la 'Ayusopandi'", afirmó el tmabién cómico.