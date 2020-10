Britney Spears podría tener un tutor toda su vida, según cuenta el antiguo administrador de su patrimonio

La tutela de Britney Spears podría alargarse mucho más de lo que se pensaba, o al menos así lo opina Andrew Wallet, el antiguo administrador de su patrimonio que cree que la cantante podría tener un tutor durante toda su vida.

Desde que en 2007 la artista fuera diagnosticada con problemas de salud mental, su padre, Jamie Spears, de 68 años, se convirtió en su tutor y en el administrador de su patrimonio, sus finanzas e incluso su vida personal.

Esto provocó el movimiento #FreeBritney de los fans, para protestar por la situación de la cantante, un caso que se lleva extendiendo años y al menos hasta 2021 seguirá abierto. Afortunadamente para la famosa artista, su hermana, Jamie Lynn Spears, logró convertirse en su administradora en 2018 y ahora ha iniciado los trámites para hacerse cargo de su patrimonio y proteger a sus sobrinos.

Pero el tema de la tutela sigue siendo complicado, según contó a DailyMailAndrew Wallet, quien se hizo cargo del patrimonio de la cantante de 2008 hasta su renuncia en 2019.

"Britney, hasta el día de hoy, no tiene la capacidad de firmar documentos y tomar decisiones ella sola. Proteger sus bienes es muy importante y para ello, la tutela tiene que mantenerse porque ella es vulnerable a influencias indebidas", declaró.

"He tenido gente tutelada que se ha recuperado y han dejado de tener tutor, pero esto no se conoce porque no son personas famosas", explicó. "Pero otras personas pueden estar tuteladas toda su vida. No digo que ese vaya ser el caso de Britney, pero podría pasarle".

El antiguo administrador añadió que la tutela está "para protegerla", por lo que considera que los que piden que deje de tener tutor "no tienen ni idea" de cómo funciona la ley o de la protección que necesita esta mujer.