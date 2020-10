Una moció de censura de PP i exregidors de Compromís arrabassa l'alcaldia de Cortes de Pallars al PSPV

Les eleccions de maig del 2019 van atorgar tres edils al PSPV, dos al PP i altres dos a Compromís i va ser nomenat alcalde el socialista Fernando Navarro, repartint les delegacions entre els set regidors.

No obstant açò, els dos edils del PP i els dos que van concórrer per Compromís -els quals ja van abandonar el partit- van decidir presentar una moció de censura criticant que eixe govern "nou, participatiu i democràtic" que es plantejava no ha sigut tal en la pràctica, trobant a faltar diàleg i comunicació amb l'alcalde.

La moció ha tirat endavant amb els vots d'aquests quatre regidors i assumeix ara l'Alcaldia l'ex de Compromís David Herrera, a qui substituirà el 'popular' David Gras el 31 de gener del 2022. Durant el que queda de legislatura, segons els firmants de la moció, l'equip de govern estarà format pels quatre promotors de la mateixa, que treballaran "junts i coordinats pel poble".

Al ple ha assistit el secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, qui ha condemnat que el govern progressista de Cortes de Pallars "haja sigut derrocat per un pacte antinatura en el qual han primat els interessos personals davant de l'interés de la ciutadania del municipi" que "va expressar democràticament en les urnes la seua voluntat d'un ajuntament de progrés liderat pel socialisme".

A més de traslladar "tot el suport" del PSPV a l'"alcalde legítim de Cortes de Pallars", Muñoz ha advertit que el que s'ha produït és "un enderrocament d'un govern progressista i tant els regidors del Partit Popular com els qui es van presentar amb les sigles de Compromís estan vulnerant la voluntat de la majoria democràtica".

S'ha mostrat convençut que "cap moció de censura pot arrabassar als i les socialistes el seu lideratge social i polític" i que a Cortes de Pallars "se seguirà el mateix camí que a Novelda, on una moció de censura va derrocar el bloc progressista liderat pel socialisme però el PSPV va guanyar les següents eleccions per majoria absoluta".

"El recorregut serà idèntic a Cortes de Pallars, on el nou govern sorgit d'aquests acords antinaturals no tardarà a demostrar la seua falta d'alternativa política", ha conclòs.