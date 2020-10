Coronavirus.- La Comunitat acumula quasi 447.300 treballadors afectats per ERTO des de març

D'aquestes peticions ja s'han resolt "quasi el 100%" d'expedient temporals: fins a 67.143 que impliquen 447.269 empleats. Un total de 594 ERTO (3.729 treballadors) s'han qualificat com a desfavorables.

En general, la gran majoria dels ERTO presentats són per força major (87,9% d'expedients i 309.254 treballadors) i el 12,1% per altres causes (138.017 professionals).

Per sectors, el més afectat continua sent el dels servicis, amb 56.704 expedients que afecten 295.102 treballadors. Per darrere, la indústria (6.295 ERTO amb 131.490 afectats), la construcció (3.842 i 19.267 empleats) i l'agricultura (303 i 1.412, respectivament).

Per grandària de les empreses, l'àmplia majoria (59.538) comptaven amb entre un i deu treballadors, 6.622 tenien entre 11 i 50; 884 de 51 a 250, 90 al voltant de 251 i 500 i 10 amb una plantilla superior a 500 persones.