Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 529 nous positius i 5 morts des de l'última actualització

S'han donat 1.105 noves altes i hi ha actualment 424 ingressats per coronavirus en els hospitals de la comunitat, d'ells 60 en UCI: 229 en els hospitals de València (22 en UCI), 133 en els de Alacant (33 en UCI) i 62 en els de Castelló (5 en UCI).

En les residències, han donat positiu 26 residents i 8 treballadors. Hi ha actualment algun cas en 42 residències (36 són de majors, 3 són centres de menors i altres 3 centres de diversitat funcional).

Barceló també ha destacat que el 90% dels nous brots són de xicoteta magnitud (menys de 10 casos) i en termes generals, el 67% són d'origen social i el 18,6% d'origen laboral.

Respecte a la taxa d'incidència acumulada, ha explicat que la dels últims set dies és de 42,13 casos per cada 100.000 habitants i en els últims 14 dies és de 103,84 casos, per sota de la mitjana espanyola i situant la regió amb la taxa més baixa de tot el país, encara que això no suposa "poder relaxar-nos".