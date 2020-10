AMP.- Cvirus.- La UPV seguirà sense classes en el campus de Vera "com a mínim" una setmana, a l'espera dels resultats

Així ho han explicat en roda de premsa el rector, Francisco Mora, i la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, per a donar un missatge de "màxima tranquil·litat" després dels contagis detectats la setmana passada relacionats amb una festa en el Galileu Galilei, el col·legi major privat situat en aquest campus.

Entre aquest brot i uns altres "independents", amb menys persones afectades, hi ha al voltant de 200 proves garbellades de les 700 i llancen resultats "elevats", encara que no han volgut concretar la xifra de positius perquè les proves no han finalitzat i depenen de la Conselleria de Sanitat.

Quan estiguen tots els resultats es comunicarà a les universitats el nombre de casos i es prendran les decisions oportunes sobre la base del rastreig dels contactes estrets, però "no en forma de test massius", ha remarcat la consellera. Una d'aquestes universitats de València, la CEU Cardenal Herrera "també està prenent mesures però no de forma tan brusca" com la UPV.

"El campus és segur", ha recalcat el rector de la Politècnica per a destacar el comportament exemplar dels estudiants i lamentar la sensació de "vergonya" que deixen els vídeos d'aquest tipus de festes.

MÉS PROVES I SANCIONS

En la UPV "per descomptat" que hi haurà més proves després de les primeres 700, una vegada els rastrejadors identifiquen els contactes. Açò sí, aquestes PCR en principi solament seran per a universitaris perquè els protocols garanteixen la distància entre alumnes i professors, encara que s'activaran si algun treballador presenta símptomes.

"Hem tingut positius des de l'1 de setembre, tots són d'origen social i s'han resolt molt bé", ha ressaltat el rector sobre l'afectació entre els 5.000 treballadors de la Politècnica en els campus de València, Gandia i Alcoi. L'últim d'aquests brots es va confirmar divendres en un departament, amb cinc positius independents al Galileu, per la qual cosa estan a l'espera dels resultats.

La Politècnica tampoc tanca la porta a estudiar possibles expedients sancionadors sobre la base del seu codi de convivència, encara que solament als estudiants que van participar en festes i no al col·legi major, mentre que la Generalitat valorarà fer el mateix dins de les seues competències.

En tot cas, el rector ha insistit que la majoria d'alumnes són responsables, ja que les pròpies delegacions d'estudiants li van manifestar la seua "repulsa" i li van demanar que hi haguera sancions. Ha lamentat que "per la irresponsabilitat d'uns pocs" paguen tots i ha convidat a apuntar-se al curs voluntari i a l''app' mòbil de rastreig de Covid-19 perquè la pandèmia "és una marató i la solució no només està en la vacuna".

EL COL·LEGI MAJOR NO TENIA CONSTÀNCIA DE LA FESTA

S'ha preguntat "com al col·legi major se li va poder escapar que se celebraven eixes festes", perquè la gerència "va dir que no ho sabien, que no estaven al tant". "Els majors sorpresos som nosaltres", ha afirmat el màxim responsable de la UPV, a més de rebutjar que els estudiants mentisquen quan els pregunten i d'assegurar que volen "depurar responsabilitats".

La consellera també ha agraït el comportament exemplar de la majoria i ha instat els qui van estar de festa al fet que "pensen en les conseqüències d'aquests comportaments. "Quan ixen del campus, la responsabilitat és individual", ha aprofundit, amb el que "una cosa que pareix innocent pot paralitzar les classes".