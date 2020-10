Telefónica enciende el 5G en 82 ayuntamientos de Galicia, cuya situación de cobertura "no tiene parangón en Europa"

En rueda de prensa, Alonso ha destacado que la situación de cobertura de la comunidad gallega, pese a las dificultades aparejadas a la orografía y la dispersión, "no tiene parangón en Europa". Además, la ha señalado como una comunidad "atractiva para hacer inversiones".

El director de administraciones públicas del territorio norte de Telefónica ha afirmado que esta "privilegiada" cobertura "permite ahora masificar de una manera muy rápida el despliegue" del 5G.

Cuestionado sobre el caso específico de los cascos antiguos y la fibra óptica, ha admitido que suponen un "problema muy complejo", pero ha indicado que Telefónica "no renuncia" a ser la que la despliegue en Santiago, ya que de hecho está "absolutamente interesada" en ello, pese a que otro operador mostró interés antes. "Tenemos más capacidades que los demás", ha reivindicado.

UN TOTAL DE 134 ESTE AÑO

Al respecto del encendido del 5G, la cifra aumentará hasta 134 municipios gallegos a final de año, lo que supone que el 74% de la población gallega tendrá acceso entonces a la ultra banda ancha móvil de Telefónica, un porcentaje global para Galicia que en el caso de la provincia de Pontevedra alcanzará el 83,9% y en el de A Coruña el 78%.

Manuel Alonso ha resaltado que este hecho se suma a la "enorme capilaridad" del LTE, 4G y 3G de Telefónica en Galicia, que ha situado en el 98% de la población, lo que significa que esta comunidad autónoma tiene una cobertura de banda ancha móvil por encima de la media estatal y "sin parangón en Europa".

En relación al tipo de tecnología 5G empleada, ha señalado que Telefónica está trabajando con "las últimas generaciones de radio" que permiten el doble uso 4G y 5G, con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al "máximo de población".

En esta primera fase utiliza los emplazamientos e infraestructuras actuales para lanzar la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone), y se desplegará la red 5G SA (Stand Alone) "cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización", según ha precisado.

Así las cosas, los usuarios podrán descargarse en su casa una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que tendrá una experiencia 360º y visionar cualquier ángulo del partido.

Aquellos que sean aficionados al 'gaming' contarán con una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, sin interrupciones o latencia.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo al borde de la red, además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas, junto a la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

El 5G, según llama la atención Telefónica, será "fundamental también para el desarrollo de la llamada Industria 4.0" y para todos los servicios relacionados con la salud o la educación.

FIBRA ÓPTICA

En la actualidad, según los datos de Telefónica, el 54% de las unidades inmobiliarias de Galicia, es decir, más de un millón de viviendas y empresas, están en cobertura de la fibra óptica hasta el hogar de Telefónica.

El objetivo, ha remarcado Alonso, es llegar a finales de este año a 1.700.000 gallegos, es decir, al 63% de la población, y el compromiso anunciado en su día por su presidente, José María Álvarez Pallete, es que el 100% de la población gallega disponga de ella a finales del 2025.

Para ello, Telefónica reivindica el esfuerzo inversor que, en despliegue de fibra, alcanza los 136 millones de euros.

DOCE PROYECTOS PILOTO

Galicia es la comunidad autónoma con más casos de uso y despliegues de 5G, ha destacado hoy Alonso. Es el territorio donde se están probando las posibilidades del 5G en la industria, la movilidad, la supervisión de infraestructuras ferroviarias, la salud, la producción televisiva y las emergencias sanitarias, entre otros.

Telefónica tiene en marcha actualmente en Galicia 12 casos de uso, en los que está invirtiendo, en colaboración con sus 'partners', un total de 15 millones de euros.

Nueve de estos casos de uso corresponden al programa de Red.es, del que resultó adjudicataria en mayo del año pasado, y los otros tres al nodo de cooperación impulsado por la Xunta de Galicia.

Los pilotos de Red.es tienen que ver, en primer lugar, con la posibilidad de utilizar 5G para llevar servicios equivalentes a la fibra a aquellos clientes que por diversas razones no pueden acceder a ella.

También, en colaboración con Fomento, se está probando en el túnel de O Cereixal, en Lugo, las posibilidades del 5G para la asistencia a la conducción de vehículos, de tal manera que los conductores puedan conocer las condiciones meteorológicas, de tráfico, de obras, etcétera, a la salida del túnel.

En el astillero de Navantia, en Ferrol, se está ensayando el 5G y sus aplicaciones en realidad aumentada y streaming ultrarrápido para mejorar las eficiencias en la producción y reducir los tiempos de mantenimiento y paradas.

Con Adif, por otra parte, está probando la eficacia del 5G en la utilización de drones para revisar los tendidos de toda la red de ferrocarriles en España. Los drones van equipados con múltiples sensores que al sobrevolar el tendido envían información y, gracias a la inteligencia artificial, pueden reconocer objetos y realizar tareas de mantenimiento predictivo, entre otras.

En el ámbito de la salud, con Red.es, del Ministerio de Economía, se está llevando a cabo también en Galicia el piloto 'Ocuexplorer', encuadrado en la tele-oftalmología y, específicamente, en el diagnóstico temprano del fondo del ojo.

El prototipo toma cientos de imágenes del ojo por segundo, en alta definición, y los envía a un centro de computación donde realiza un diagnóstico con algoritmos de inteligencia artificial y tecnología óptica utilizada en Fórmula 1.

Por otro lado, con la empresa gallega Cinfo se está trabajando en un piloto para llevar a cabo retransmisiones automáticas de partidos desde estadios y polideportivos, de tal manera que las cámaras identifican las jugadas mediante inteligencia artificial.

Esta tecnología abaratará los costes de la retransmisión deportiva, de tal manera que podrán acceder a ella los equipos más modestos y los deportes minoritarios.

Y, por último, con la Universidade de Vigo, se está trabajando en un piloto para la asignación dinámica de la red de 5G de un usuario a otro, en función del servicio.

Por otro lado, con la Xunta de Galicia y su nodo, Telefónica trabaja desde 2018 en tres casos de uso. Uno, para probar las posibilidades de esta tecnología en la gestión de las emergencias del 112; otro, para la retransmisión de directos en 4K utilizando la red 5G; y, finalmente, y en colaboración con el Sergas, se está probando en el centro de salud de Taboada (Lugo), las posibilidades del 5G en el envío de imágenes de diagnóstico y en la gestión de consultas en remoto.