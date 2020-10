Lluvia de críticas a Paula Echevarría por exceso de filtros en su última foto: "No te van a reconocer ni en tu casa"

Paula Echevarría está viviendo un momento dulce. A su relación afianzada con el exfutbolista Miguel Torres, ahora hay que sumarle la feliz noticia de su embarazo del que será su segundo retoño después de Daniella, la hija que tiene en común con David Bustamante.

La actriz necesita vivir todo esto relajada, y de eso ha hecho gala este domingo. Por eso, como habitualmente hace, ha compartido con sus seguidores su tarde perfecta. "Tardes de domingo… relax", escribió junto a una fotografía en la que aparece de primer plano con ropa cómoda apoyada o tumbada sobre el sofá.

Sin embargo, lo que también aparece es un exceso de filtros que no han pasado inadvertidos para sus seguidores, reacios a la idea y así se lo han hecho saber a la intérprete en los comentarios a la instantánea.

"Con tanto filtro no te den reconocer ni en tu casa....🤣", "Con lo guapa q eres no sé cómo te pones tantoooooo filtro, eres un pixel", "Cuantos filtros 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️" o "No pareces tú" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el muro de Instagram.

Sin embargo, también hay sitio para las palabras amables de los fans. "Guapa" o "Disfruta mucho de tu embarazo👌😍" son los buenos deseos que le dedican a la intérprete.