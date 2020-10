Marea Verde considera "imprescindible" la presencialidad en las aulas y reclama más docentes y bajar las ratios

20M EP

La representante de la Plataforma por la Educación Pública Marea Verde, Francisca López, considera que las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Educación para una vuelta segura a las aulas, tales como la semipresencialidad, no garantizan el derecho a la Educación de los alumnos. "Es una medida que no resuelve el problema sanitario, que no garantiza el derecho a la Educación y genera problemas de conciliación", ha dicho.