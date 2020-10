Buruaga traslada a Gamarra las reivindicaciones de Cantabria ante los Presupuestos del Estado para 2021

Ambas han compartido la preocupación del PP por lo que en su opinión "está encima de la mesa de negociación: el modelo de país, el desmontaje del sistema constitucional y la unidad y la integridad de España y del Estado de las Autonomías".

Buruaga ha abordado con la portavoz la negociación de los presupuestos con motivo de una reunión celebrada este domingo en Santander con alcaldes del Partido Popular, a la que también han asistido diputados regionales, parlamentarios nacionales y miembros del Comité de Dirección.

La presidenta ha hecho hincapié en que las principales reivindicaciones de Cantabria pasan por el cumplimiento de la agenda de inversiones en materia de infraestructuras pendientes, los 44 millones que corresponden al pago de la deuda de Valdecilla, la implicación del Gobierno en la reindustrialización del Besaya y la financiación de los proyectos culturales de envergadura como el MUPAC y el Reina Sofía.

Y ha defendido unos presupuestos para reactivar la economía, que no suban impuestos a familias y empresas, que no congelen sueldos a los empleados públicos ni pensiones a los pensionistas.

Al mismo tiempo, ha compartido con Gamarra la preocupación del PP por lo que está "en jaque y encima de la mesa". La presidenta ha dicho que para Sánchez "todo es secundario con tal de mantenerse en el poder, pero al PP no le vale cualquier presupuesto ni a cualquier precio". "Nosotros no estamos dispuestos a cambiar votos por indultos ni por cesiones a los que quieren destruir España", ha añadido.

PREOCUPADA POR EL "SILENCIO" DE REVILLA

La dirigente popular ha insistido en que le preocupa el "silencio" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y "mucho más después de escuchar la respuesta del diputado José María Mazón", porque ve al PRC "respaldando un acuerdo presupuestario de la mano de izquierda más radical, del independentismo y de EH Bildu a costa de España".

"Y no se trata de coincidir inocentemente en el voto a los presupuestos, se trata de apoyar y de dar cobertura y permitir que salgan adelante las contraprestaciones políticas que esos presupuestos encierran y que todo el mundo ve. Se trata de no traicionarse a uno mismo, de no traicionar la confianza de los cántabros traspasando las líneas rojas que dijo que no traspasaría", ha añadido.

La presidenta ha insistido en que para el PP los Presupuestos Generales del Estado son una herramienta para la recuperación. "Hay que recuperar España y Cantabria de la grave crisis económica, social e institucional en la que está inmersa y este no es el camino".

REMANENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Sobre los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, Buruaga ha celebrado el "desbloqueo" y la libre disposición de los fondos, que se van a poder inyectar a la recuperación económica de Cantabria "cuando más necesarios son y desde la administración que se ha demostrado más cercana, más equitativa y más eficaz en la gestión".

Según la presidenta, la "rectificación" del Gobierno de la nación es "una buena noticia y un triunfo fruto de la capacidad de liderazgo de los alcaldes, del trabajo compartido -porque el PP ha conseguido hacer en esto piña con el PRC, ha dicho-, y la defensa del municipalismo de verdad, que consiste en ponerse del lado de los intereses de los vecinos".

Sin embargo, ha advertido de que la reivindicación del PP no termina ahí, porque aún quedan cuestiones pendientes por resolver, como la situación de los ayuntamientos sin superávit o el fondo no reembolsable de 5.000 millones y el fondo de transporte de hasta 1.000.