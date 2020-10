Page cree que los anuncios de Sánchez "van a ser útiles": "Es imperativo agilizar trámites"

Así lo ha asegurado García-Page en O Grove (Pontevedra), donde ha participado del foro La Toja, que acoge la isla de A Toxa, junto con el presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

En otro orden de cosas, se ha referido a las medidas restrictivas que desde la pasado noche han entrado en vigor en Madrid, para advertir que cuando se haga balance de las mismas en quince días "pueden pasar dos cosas, que se haya corregido bien la situación, en cuyo caso alguien tendrá que explicar por qué no lo apoya, y que no se corrija la situación porque no se quiera gestionar bien".

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por la "unidad de mensaje" como medida "determinante" para combatir la pandemia de la COVID-19, a falta de una vacuna que acabe con el problema.

En este sentido, ha mostrado su ofrecimiento "para intentar buscar el mayor consenso posible entre la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid, la vecina Castilla y León y Castilla-La Mancha".