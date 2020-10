Kike, el hijo de Bertín Osborne, supera el coronavirus

La familia de Bertín Osborne está de enhorabuena este fin de semana, ya que su hijo Kike, el mayor de los dos que tienen en común el presentador de Mi casa es la tuya y Fabiola Martínez, ha superado el coronavirus, tal y como ha comunicado su madre a través de sus redes sociales.

Lo ha hecho a través de un vídeo de un minuto en el que ha explicado cómo han llevado el aislamiento y qué pasos van a seguir ahora que está curado. "Solo quería contaros que Kike está muy bien. Ya hemos terminado la cuarentena, el lunes próximo haremos una prueba serológica para comprobar los anticuerpos", ha indicado su madre.

"Él se encuentra fenomenal y ya estamos todos súper tranquilos porque ya todo esto ha pasado de momento", ha dicho en un mensaje cargado de alivio, en el que ha querido también agradecer a todos sus seguidores la preocupación por el estado de salud de su pequeño: "Muchas gracias a todos por estar ahí pendientes, porque sé que muchos lo hacéis con todo el cariño que sentís por Kike desde el momento en que nació y se agradece muchísimo (...). Os mando un besito muy fuerte".

En las imágenes finales del vídeo es el propio Kike, de 13 años, quien agradece a todas aquellas personas que se han interesado por él y que han supuesto un apoyo para sus padres, que ya pueden suspirar tranquilos con la buena noticia.

Precisamente Osborne hablaba el pasado mes de septiembre, antes de que su hijo diese positivo por Covid-19, del miedo que tanto su mujer como él estaban pasando temiendo por un posible contagio de su hijo, que forma parte de uno de los grupos de riesgo debido a que padece una parálisis cerebral. "No he tenido miedo por mí, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo", aseguraba el cantante.