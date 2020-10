Cvirus.- Oltra apel·la a la responsabilitat per a evitar "desplaçaments innecessaris" des de les zones més afectades

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si està l'Executiu valencià preocupat per la hipotètica arribada de madrilenys davant el tancament de la capital i altres ciutats de la comunitat aquest divendres.

Segons ha dit, és un tema que no s'ha tractat en la reunió d'aquest divendres i, per tant, no s'ha expressat preocupació. Tampoc tenen dades en aquests moments d'allò que aquesta situació pot suposar en desplaçaments des d'altres territoris a la Comunitat Valenciana.

Ha incidit, en tot cas, que sempre han demanat responsabilitat a les comunitats en la gestió de la pandèmia i així ho segueixen fent: "Que se seguisquen les recomanacions i prescripcions del Consell Interterritorial de Sanitat per a poder tindre una gestió coherent de la pandèmia en tot el territori".

Oltra ha subratllat que la pandèmia segueix ací i mentre no hi haja vacuna o cura efectiva "tota precaució és poca i això afecta els desplaçaments innecessaris".

Per açò, "en un territori amb transmissió comunitària com pot ser la Comunitat de Madrid, potser no siga bona idea que vagen desplaçant-se per la resta d'Espanya quan damunt de la taula el que s'està plantejant per part de les autoritats sanitàries és el confinament d'aquells municipis que rebaixen un determinat nombre de contagis per cada 100.000 habitants".

Eixa responsabilitat, ha dit, "és exigible a tots els ciutadans i també als governs autonòmics" que són els encarregats de gestionar la pandèmia.