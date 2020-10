L'EVha soluciona l'opinió denegada del 2018 del seu informe d'auditoria i passa a opinió favorable el 2019

El motiu principal d'aquesta denegació es va atribuir a la inexistència d'un inventari valorat del parc públic de vivenda. Un fet que ja ha sigut solucionat i ja té la conformitat i el vistiplau de l'auditoria i de la Intervenció de Generalitat, ha indicat l'administració en un comunicat.

En l'informe d'auditoria del 2019, els auditors han emès una opinió favorable dels comptes anuals amb dos úniques excepcions. Una d'elles es deu a l'epígraf d''Inversions immobiliàries' que indica l'existència de vivendes ocupades il·legalment i en procés de desallotjament, valorades en 11,7 milions d'euros.

No obstant açò, l'informe indica que l'entitat no ha registrat deteriorament de cap valor pels ingressos deixats de percebre i pels costos de la seua possible reparació.

La segona excepció fa menció a la falta d'informació subministrada per l'Advocacia de la Generalitat sobre l'existència de possibles reclamacions anteriors al 2018.

D'aquesta forma, en només un exercici l'entitat aconsegueix regularitzar la seua comptabilitat i reflectir fidelment la seua situació econòmic-patrimonial.