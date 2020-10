Paris Hilton celebra su primer aniversario con el empresario Carter Reum

A pesar de sus anteriores fracasos amorosos, Paris Hilton parece haber encontrado un gran apoyo y estabilidad con Carter Reum, con el que este miércoles celebró su primer aniversario juntos.

Hace un mes, reveló en una entrevista que cinco de sus anteriores parejas habían abusado de ella. Sin embargo, ahora, parece estar más feliz que nunca con el que dice que será el padre de sus hijos.

Por ello, la famosa DJ ha compartido varias fotografías en su perfil de Instagram con el empresario: "Feliz aniversario, mi amor. Me siento la chica más afortunada del mundo porque te tengo a mi lado", ha empezado escribiendo la dedicatoria.

"Has logrado que abra mi corazón de una forma que no creía que fuera posible. Eres la persona más extraordinaria que he conocido nunca", ha añadido en la romántica carta que ha publicado.

Hilton está totalmente convencida de que ha encontrado a su mitad ya que cuando está a su lado siente que está "con su mejor amigo" y que "el resto del mundo desaparece".

Asimismo, la celebridad ha redactado que "le ha enseñado lo que es el verdadero amor, que era la pieza del rompecabezas que faltaba". "¡Te quiero mucho y estoy muy emocionada por nuestro futuro juntos!", ha sentenciado.