Giner (Cs) sobre el cessament del gerent d'EMT València: "És el mínim que es podia fer després de l'estafa de 4 milions"

"Cessar el gerent és el mínim que pot fer l'EMT després de l'estafa de 4 milions d'euros" descoberta en els seus comptes, ha manifestat Giner en un comunicat.

El responsable de Cs s'ha pronunciat d'aquesta manera després que el president de l'entitat i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, haja anunciat aquesta jornada que ha decidit prescindir dels servicis del gerent d'aquesta companyia i iniciar una nova etapa en la seua gestió.

Giner ha agregat que "el cessament del gerent de l'EMT arriba un any tard", atés que "havia d'haver sigut cessat després de l'estafa" de 4 milions coneguda el passat any. Així mateix, ha asseverat que "els valencians no mereixen que, tant Grezzi com l'alcalde, -Joan- Ribó, hagen estat defenent l'indefensable i protegint aquest directiu un any després de l'estafa", a més de criticar que "li pujaren el sou".

"Amb el cessament del gerent no està tancada l'estafa de l'EMT. Queden per dirimir altres responsabilitats directives com la de la directora de Gestió i, sobretot, polítiques, de Grezzi i de l'alcalde", ha subratllat el representant de Cs.

RESPONSABILITATS POLÍTIQUES

En aquesta línia, ha destacat que el seu grup serà "molt ferm" respecte a "les responsabilitats polítiques" i ha avançat que "si el PSOE -soci del govern local amb Compromís- no les admet", Cs durà a terme "totes les accions polítiques que calguen perquè aquestes responsabilitats queden finalment dirimides".