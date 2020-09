Coronavirus.- Hosteleros piden reabrir el ocio nocturno "para evitar contagios en reuniones privadas"

En una nota de prensa, la Asociación explica que ha analizado el índice de nuevos contagios en la provincia desde que la Junta de Andalucía dictó la orden de cierre de ocio nocturno, para señalar que desde el 16 de agosto "los contagios no han cesado, de hecho, en la provincia son ya 175 casos por cada 100.000 habitantes" por lo que entienden que "el cierre de las discotecas no ha favorecido a una merma en los contagios, si no que ha provocado que proliferen fiestas privadas sin control y aumente la ilegal práctica del botellón".

Por este motivo, y tras la nueva orden dictada por la Junta, que fija un máximo de seis personas en las reuniones familiares, los empresarios del sector consideran que "queda comprobado que la hostelería nunca ha sido el problema, sino que a día de hoy es parte de la solución".

El presidente de la Asociación, Antonio Luque, ha explicado que han pedido reunirse con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "para comunicarle que la solución está en regular el ocio reabriendo los locales de esparcimiento como las discotecas, y evitar esos desmadres que se producen cuando proliferan fiestas y botellones en casas privadas".

Los hosteleros reclaman así a la Junta la reapertura del ocio nocturno, y la ampliación de horario de cierre a las 3,00 horas; así como un marco sanitario seguro para trabajar tal y como tiene el resto de la hostelería en cuanto a medidas de higiene, horarios y aforo.

"Todo ello tiene el objetivo de reactivar la economía, ofrecer un ocio seguro y evitar, por lo tanto, los contagios en las reuniones privadas en las que no se guardan las medidas de seguridad y es prácticamente imposible hacer un seguimiento", ha agregado.

En ese sentido, Luque ha recordado que este jueves se inaugura el curso universitario, "con lo que llegarán a Sevilla estudiantes de todos los lugares, lo que podrá provocar que estas fiestas privadas sin medidas de seguridad y sin control de aforo en apartamentos turísticos, se den en más ocasiones dado que el ocio nocturno permanece cerrado".