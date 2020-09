Cvirus.- Comença la implantació en universitats públiques valencianes de la ferramenta per a rastrejar contagis

DeteCCovid s'implantarà en breu en les altres quatre universitats públiques valencianes, tal com va avançar la setmana passada la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital després d'una reunió amb els rectors.

Es tracta d'una ferramenta informàtica que permet rastrejar els telèfons mòbils de forma totalment anonimitzada i ajuda a detectar les persones pròximes a un positiu de Covid. El sistema ha sigut desenvolupat per l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC, el servici encarregat d'aplicar les noves tecnologies) i per investigadors de l'Institut VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence), tots dos de la UPV.

Pel que fa a altres projectes similars d'alertes que existeixen actualment, DeteCCovid presenta "un avantatge fonamental", recalquen. I és que l'usuari no necessita instal·lar-se cap aplicació ni interactuar amb ella, ja que les dades s'obtenen directament de la xarxa wifi del campus. En efecte, aquesta aposta tecnològica es basa en la informació de geoposicionament que es pot deduir de la infraestructura de la xarxa acadèmica de la UPV.

"Les antenes wifi detecten contínuament la presència dels membres de la comunitat universitària que estan connectats tant a UPVNET com a Eduroam, ja siguen professors, alumnes o personal de l'administració i els servicis. La informació arreplegada s'emmagatzema durant 30 dies, de forma anònima, encriptada i totalment segura en els sistemes de la UPV. I, únicament quan es notifica un positiu, l'autoritat sanitària s'encarrega d'iniciar el protocol de traçabilitat i de localitzar els contactes propers", ha explicat el director de l'Institut VRAIN, Vicente Botti.

Des de la UPV fan notar que són les autoritats sanitàries les que, a partir de la classificació del risc de contagi (molt alt, alt, etc.) que ha realitzat la ferramenta en funció de com de prop les persones hagen estat i la durada del contacte, decideixen quins contactes són significatius. És a dir, la informació "passa un garbellat a les mans de personal sanitari que és qui adopta les mesures preventives i assistencials necessàries".

El gerent de la UPV, Salvador Navarro, responsable de la càtedra d'Intel·ligència Artificial de la UPV que ha impulsat el projecte, insisteix en aquest punt. "La classificació d'un ciutadà com a contagiat depèn únicament i exclusivament de l'autoritat sanitària, la qual és també la responsable de contactar, quan resulta adequat, amb les persones en risc de contagi i dur a terme els test o adoptar les estratègies de confinament apropiades per a elles".

CONSENTIMENT DE L'USUARI

Com sempre en aquests casos, el sistema requereix del consentiment de l'usuari. La base de legitimació per al tractament de les dades és precisament el permís explícit que la persona atorga prèviament mitjançant un formulari publicat en la Intranet de la UPV. En aquest sentit, cal destacar que el projecte ha sigut supervisat pel delegat de Protecció de Dades de la UPV i que compta amb totes les garanties.

Davant dels rastrejos manuals, aquesta ferramenta tecnològica aporta diferents elements a tindre en compte: "seguretat, fiabilitat i transparència, la qual cosa pot resultar de gran utilitat en aquesta nova etapa de la pandèmia", ressalten des de la UPV. En la pràctica, suposa automatitzar el treball dels rastrejadors, gràcies a la qual cosa es pot aconseguir fins i tot duplicar la capacitat inicial de detecció.

El projecte és una iniciativa realitzada sota el marc de la futura càtedra d'Intel·ligència Artificial de la UPV, que es firmarà amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en la qual han col·laborat diferents unitats de la Universitat Politècnica de València: els ja citats ASIC i Institut VRAIN, així com el Servici d'Infraestructures i el Servici Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la UPV.