Valeria Ros denuncia amenazas por un comentario sobre el suelo pélvico: "He apuntado una lista de toda esta gentuza"

Valeria Ros ha acudido a Twitter este miércoles para denunciar los ataques y el acoso que ha estado sufriendo tras hablar sobre el suelo pélvico en su sección del programa de radio La lengua moderna.

En el programa del pasado 22 de septiembre, la colaboradora de Zapeando acudió al espacio de la Cadena SER presentado por Quequé y habló de una consulta que tuvo por su embarazo en el que la doctora le valoró su suelo pélvico.

"¿Qué me va a valorar de algo que no existe?", preguntó al principio de su intervención. Después de hacerle unas preguntas y pedirle que hiciera unos ejercicios mientras le examinaba la vagina, le dijo que lo tenía "muy tenso".

El amor es como el suelo pélvico: los que no lo sienten creen que no existe. https://t.co/zpoRKiaXcF — Fisio de-mente (@fisiode_mente) September 29, 2020

La humorista continuó opinando que no existía, algo que le costó numerosas críticas. "El amor es como el suelo pélvico: los que no lo sienten creen que no existen", criticó una fisioterapeuta en Twitter.

Pero parece que la comunicadora continuó recibiendo comentarios y, según ha indicado este miércoles, mucho más graves y que se metían con ella por sus declaraciones.

"Después de recibir amenazas y bombardeos de ciberacoso todos los días, he apuntado una lista de toda esta gentuza para que embarazadas como yo no se pongan en manos de profesionales que reivindican el suelo pélvico pero no les importa ¡acosar! a una embarazada de 8 meses", denunció.