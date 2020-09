Grezzi destituye al gerente de la EMT de València un año después de la estafa de cuatro millones de euros

El gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Josep Enric García Alemany, ha sido destituido finalmente un año después de la estafa de cuatro millones de euros que sufrió la empresa pública.

El presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi, ha anunciado este miércoles "el cese" de García Alemany: "He tomado la decisión de prescindir de Josep Enric García. Es una decisión muy dolorosa para mí que ha sido largamente reflexionada. Es la mejor para la empresa y para el propio Josep Enric, una persona de mi absoluta confianza y que ha desarrollado una faena impresionante", ha afirmado.

En una breve declaración, el edil ha manifestado que es el "momento de comenzar nuevos caminos en la EMT. El trato que se ha dado al gerente no tenía ninguna justificación ni base, desde el primer día desde hace cinco años".

Según Grezzi, no ha cambiado "absolutamente nada" en los últimos días, cuando afirmó que no estaba sobre la mesa la salida del gerente, "porque este cese no tiene nada que ver con la comisión de investigación ni con las conclusiones. Se ha agotado una etapa", ha explicado.

Grezzi ha agradecido a Alemany "su dedicación y buen hacer, que le debemos como ciudad" y ha anunciado que su actual adjunto a la dirección, Toni Martínez, toma las riendas de la EMT de forma provisional. Además, en los próximos días se convocará un consejo de administración para trasladar a sus miembros la decisión adoptada, que el propio Grezzi ha subrayado que es "un cese" y no una dimisión.

"Cuando en 2015 aposté por un técnico fue una de las mejores decisiones de mi trayectoria política. Ha logrado grandes números y ha protagonizado un cambio transformador. Parece que no sea importante, pero para mí lo es, y para mucha gente de esta ciudad", ha añadido el edil.

Respecto a la trayectoria de García Alemany, Grezzi ha afirmado que cogió la EMT "con amenaza de privatización, sin compra de autobuses, con una plantilla desmotivada. Ahora es la empresa más importante y puntera de la ciudad de València y de España. Estamos renovando toda la flota, buses han pasado de 13 a 7,5 años de edad media, hay bolsas para contratar conductores (375 contratos en cinco años), se ha hecho el cambio de red que la EMT necesitaba y que ningún director ni concejal se atrevió a hacer. Eran proyectos en los cajones. Porque antes no se hacía nada en la EMT, solo se dejaban pasar los días, hasta que llegamos nosotros", ha indicado Grezzi.

"Ha hecho una faena excelente estos años, hemos trabajado codo con codo y muy a gusto. Pero sinceramente creo que después de un ciclo de cinco años estamos en una etapa agotada que ahora terminamos", ha dicho el edil.

Una estafa y tres investigaciones

El fraude, que siguió el llamado timo del CEO, consistió en la suplantación de la identidad del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. Una empleada, la jefa de administración, recibió varios correos de los estafadores chinos, quienes le instaron a guardar confidencialidad y a realizar hasta ocho transferencias que finalmente sumaron los cuatro millones de euros.

A raíz de la estafa, se activaron varias investigaciones: dos judiciales, una en Hong Kong y otra en un juzgado de València, y una comisión de investigación en el seno de la propia EMT que ahora ha llegado a sus conclusiones finales y que apunta a la responsabilidad del gerente por no haber detectado las transferencias entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019.