La Grafología: ¡Conoce tu personalidad!

La dirección de las líneas se vincula a los estados de ánimo, el grado de estabilidad, optimismo,fatiga o depresión que puede experimentar un individuo. Así las líneas guardan la horizontalidad, suben o descienden.



A) Cuando una persona escribe habitualmente líneas ascendentes , es que tiene una actitud vitalista. Es una persona que siente suficiente fuerza para enfrentarse con las dificultades. Son personas optimistas y alegres.



B) Cuando una persona escribe líneas descendentes se entiende por un lado, que puede ser porque está en una situación pasajera de cansancio o de disgusto. Si lo hace así habitualmente, la persona tiene la sensación de no poder enfrentarse con el mundo y tiene tendencia a arrojar la toalla.



C) Cuando una persona escribe líneas horizontales nos indica que estamos ante una persona realista, con carácter firme, que no se deja llevar por el entusiasmo ni por el desánimo.