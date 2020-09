Cvirus.- Alcalde de Casariche critica que se ha enterado del confinamiento por la rueda de prensa de la Junta

Así se ha pronunciado Carrión en un comentario publicado en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, después de que el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, haya anunciado que la Junta va a proceder a la restricción de entrada y salida de personas en Casariche, puesto que los datos del cribado de test de antígenos que se están practicando a sus vecinos reflejan que "sigue creciendo la pandemia".

"Ante el anuncio en rueda de prensas de la Junta de Andalucía del confinamiento de nuestro municipio, os informo de que he enterado al mismo tiempo que los periodistas y personas que hayan visto la rueda de prensa. Estoy a la espera de recibir información oficial", ha lamentado el primer edil del municipio sevillano.

Sobre esto también se ha pronunciado la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en la misma red social, donde ha manifestado que el Gobierno andaluz "no debe faltar el respeto a ayuntamientos y vecinos".

A su juicio, "un alcalde no se puede enterar por los medios de las medidas que afectan a su municipio" porque es "no es admisible". "No merecen ese trato los que siempre están dispuestos a colaborar. El respeto es fundamental", ha dejado escrito la líder socialista.

"MORENO DESPRECIA A LOS AYUNTAMIENTOS"

Igualmente, en un comunicado, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha asegurado que el "desprecio del Gobierno de Moreno hacia los ayuntamientos es inaceptable" y ha criticado que el consistorio de Casariche "se haya enterado por la prensa de que la Junta va a confinar el municipio".

"Hace 16 días que el alcalde pidió al Gobierno andaluz que limitara al mínimo la movilidad en el municipio por el alto índice de contagios y hasta hoy la Junta no ha tomado ninguna decisión al respecto", ha sostenido antes de criticar que cuando ha decretado la medida, "ni siquiera se digna a comunicársela al máximo responsable público del pueblo, que es el alcalde".

Pérez ha considerado "lamentable e intolerable la deslealtad que continuamente muestra Moreno con el municipalismo". "El Ayuntamiento de Casariche lleva más de 15 días demandando la restricción de la movilidad, la suspensión de las clases presenciales y un refuerzo urgente de la atención primaria y hoy la Junta ha decidido restringir la movilidad en el municipio pero ha vuelto a desoír las importantes reivindicaciones del Consistorio para frenar el ritmo de contagios", ha señalado la dirigente provincial socialista.