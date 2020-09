El importante mensaje de Alberto en 'Idol kids' contra los prejuicios

Alberto fue uno de los niños que se presentó este lunes a Idol Kids. Y no conforme con hacer una sorprendente propuesta musical, el pequeño, de 11 años, también aprovechó su voz para lanzar dos mensajes muy importantes.

El primero fue una denuncia de la superficialidad. Y es que, el niño aseguró no haber conseguido tener amigos durante la primera etapa de su infancia porque sus compañeros se alejaban de él por su labio leporino.

"En casa, mi familia siempre me decía que, el hecho de que yo esté solo, no significa que sea raro, sino que los raros son ellos por no quererme", explicó en su vídeo de presentación. Sin embargo, parece que esos niños aprendieron a quererle un poco una vez le escucharon cantar.

"Cuando empecé con la música hice amigos y ahora ya estoy bien con todos ellos. El mundo tiene muchos prejuicios que arreglar y, cuando sea mayor, me gustaría cambiar eso mediante mis canciones", confesó, visiblemente feliz.

Su actuación convirtió el plató en una fiesta. Eligió Cabaret, y más tarde le explicó a Edurne el motivo: "He elegido este tema porque quiero que empecemos a disfrutar de la vida. Una misma canción a cada persona puede transmitirle cosas muy distintas" respondió Alberto. La reflexión terminó de enamorar a los tres miembros del jurado, que no dudaron en darle el ticket dorado, un viaducto directo a las galas.