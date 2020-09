Isabel Pantoja, sobre su encuentro con Michael Jackson: "Le vi en su peor momento"

Este lunes, una nueva entrega de Idol kids. Entre coplas, rifirrafes por no compartir las valoraciones y mucha emoción, Isabel Pantoja volvió a ser la protagonista de la noche por sus anécdotas, su manera de imponerse a Edurne y Carlos Jean y por la admiración que le profesan los propios concursantes.

Entre ellos destacó Cristina Sánchez, una niña que interpretó una intimista versión de Billie Jean de Michael Jackson. En poco tiempo encandiló a todos los miembros del jurado, pero en especial a uno de ellos. "A veces os veo tan jovencitas en el escenario que me da miedo lo que pueda venir, todo lo que engloba la música, pero contigo me da miedo el pasado porque el futuro es tuyo", dijo Carlos Jean.

"No he visto a una niña, sino a una mujer adulta con una seguridad increíble, no tengo ningún pero", confesó una inusual Edurne, que suele ser la más exigente del jurado. Entonces, y tras deshacerse en halagos con la niña, Isabel Pantoja tuvo algo que decir: cómo conoció a Michael Jackson.

Según contó, Pantoja se encontraba pasando un tiempo en la casa de su gran amigo -y también artista- Juan Gabriel. Dicha estancia estaba en Santa Mónica (EE UU), y lindaba nada más y nada menos que con la vivienda de el Rey del Pop.

El encuentro entre Pantoja y Jackson llegó porque, debido a la cantidad de prensa que esperaba siempre al creador de Thriller, Juan Gabriel le ofreció entrar y salir por su casa pues, en su calle, "no había nadie".

Carlos Jean, que se declaró fiel admirador de Jackson, quiso saber cómo era el cantante cuando Pantoja le vio: "Era un señor delgadísimo, le vi en lo peor, en su peor parte", recordó la sevillana.