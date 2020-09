Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 438 nous contagis, cinc morts i 17 brots

Segons el balanç de l'evolució del virus d'aquest dimarts de la Conselleria de Sanitat, la Comunitat Valenciana continua amb la incidència acumulada més baixa del país, tant en els últims 14 dies (101,12 casos per cada 100.000 habitants) com en els passats set dies (37,29 casos per cada 100.000 habitants).

La consellera, Ana Barceló, ha assenyalat en un comunicat que encara que les dades són "optimistes", "no hem de baixar la guàrdia i hem de seguir complint amb totes les mesures de seguretat per a evitar que el virus s'estenga".

Sanitat ha registrat 1.210 altes a pacients amb coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa se superen ja les 40.000 persones (40.973) que han superat la malaltia a la Comunitat Valenciana, d'elles 4.732 són de Castelló, 13.299 d'Alacant i 22.909 de València. A més, hi ha 33 altes no assignades.

Els 438 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR situen la xifra total de positius en 39.222 persones: 25 a Castelló (4.277 en total); 205 a Alacant (13.153 en total), i 208 en la província de València (21.786 en total). A més, continua havent-hi sis casos sense assignar.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 5.935 casos, la qual cosa suposa un 12,23% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 458 persones ingressades, 74 d'elles en les Unitats de Vigilància intensiva. Aquestes xifres suposen una reducciórespecte a la setmana passada d'un 8% en el cas dels hospitals i una mica més d'un 6% en les UCI.

Per províncies, 69 persones estan a Castelló, amb 9 pacients en UCI; 151 en la província d'Alacant, 34 d'ells en la UCI; i 238 en la província de València, 31 d'ells en UCI.

D'altra banda, s'han registrat cinc defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.630 persones: 241 en la província de Castelló, 565 en la d'Alacant i 824 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.089.594, de les quals 939.387 han sigut PCR i 150.207 mitjançant test ràpid.

RESIDÈNCIES

A data d'aquest dilluns, hi ha algun cas positiu en 41 residències de majors (una en la província de Castelló, 12 en la d'Alacant i 28 en la de València); en cinc centres de persones amb diversitat funcional (dos en la d'Alacant i tres en la de València) i tres centres de menors (un en la província d'Alacant i dos en la de València).

Des de dissabte hi ha nou nous residents positius, onze treballadors i un usuari mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la de València.

Pel que fa als nous brots, a més dels dos d'Onda, hi ha quatre a València, amb entre tres i sis casos -dos d'origen social i dos laboral-; dos a Vinaròs amb quatre casos cadascun, social i laboral; un de sis casos a Alcoi (social); Benitatxell/ Poble Nou (3); Càlig (3); La Pobla de Vallbona (3); Oriola (4) -laboral-; Peníscola (3); Sagunt (3); Saix (8) -laboral- i Vilallonga (4).