Terral de Málaga encara el final de septiembre con el baile flamenco de Luisa Palicio

Así, este lunes, día 28, la Compañía de Luisa Palicio, con Alejandro Rodríguez junto a ella al baile y Javier Rivera y Ana Gómez al cante, exhibe en el Teatro Cervantes su 'TEMPUs', una reflexión danzada de ese concepto tan inasible que miden las manecillas del reloj y que consideramos, dice la compañía de la bailaora "el más preciado de los tesoros en la vida".

Un día más tarde, este martes, regresa el prolífico saxofonista Ernesto Aurignac, uno de los jazzistas más completos de la ciudad, con un homenaje a uno de sus referentes, el gran Charlie Parker en el centenario de su nacimiento.

En esta ocasión, Aurignac, quien ha tocado aquí en todo tipo de formaciones, incluso big bands como en otro espectáculo dedicado a 'Bird'. Charlie Parker with Strings, tendrá el apoyo del pianista Moisés P. Sánchez. Y el miércoles 30 recogerá el testigo el rhythm and blues, funk y rock de Suzette & More, nueva formación de esta vocalista neoyorkina afincada en Málaga desde hace años, que presentará a su público Beat of love.

Terral de Málaga ha presentado ya en el Teatro Cervantes las actuaciones de Los tres tenores, Ana Cisneros, Berna Perles, Alicia Tamariz, el sexteto formado por Javier Navas, José Carra y el Cuarteto Granada en The Beatles Songbook, Julia Martín, Un manojo de zarzuela, Anachronic y Dry Martina, que el sábado pasado celebró el décimo aniversario de su fundación con su habitual maestría.

Tras los conciertos de este comienzo de semana, Terral de Málaga incide de nuevo en el flamenco con Cambera: el combo dirigido por el guitarrista Rubén Portillo estrena su espectáculo Piedra y camino el domingo 4.

Asimismo, han recordado en un comunicado que el festival incluía la actuación de La Lupi el 3 de octubre, pero las restricciones de aforo han impedido que pueda preestrenar en esta fecha Épicus, que la racial bailaora se ha visto obligada a cancelar.

Las dos últimas convocatorias de Terral de Málaga, ya en noviembre, nos acercan a dos figuras del mestizaje y de la guitarra flamenca respectivamente.

El martes 3, se abren las puertas del Cervantes para el concierto de Jarrillo Lata, una de las bandas más relevantes de la actualidad en la fusión entre rock, funk, reggae y flamenco. Y el miércoles 4 cierra el cartel Daniel Casares. El instrumentista de Estepona, otro habitual en las programaciones del coliseo malagueño, presentará su octavo trabajo, Guitarrísimo.

Las entradas de todo el ciclo -precio único de 12 euros- y las del resto de la programación de los teatros municipales se pueden adquirir en las taquillas del Cine Albéniz además de en los canales de venta habituales del Teatro Cervantes -taquilla, Internet y teléfono-. Igualmente, todas las entradas para los ciclos y actividades del Festival de Málaga y del Cine Albéniz están a la venta en los canales del Cervantes.

Por último, han incidido en que el festival se celebra con todas las medidas higiénicas, de seguridad y de aforo reducido que requieren las actuales circunstancias sanitarias.