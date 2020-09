Protestas por la inhabilitación de Torra ante los ayuntamientos y en los Jardinets de Gràcia de Barcelona

⬛️⬜️📢 Davant l'atac a la sobirania de la ciutadania de Catalunya, no acatem!



📍 Avui, a les 19 h, ens mobilitzarem arreu del país per exigir una resposta contundent per part del Govern!



📌 Consulta la convocatòria de la teva territorial!#XarxaIndependènciapic.twitter.com/Cj7tgPkG25