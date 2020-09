La Generalitat regula per primera vegada les ajudes per a exhumació de víctimes de la Guerra Civil i dictadura

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica aquest dilluns les bases per a les subvencions destinades a localització, exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, en el marc de la Llei 14/2017 de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

En les pròximes setmanes es convocaran aquestes ajudes per un total de 350.000 euros. Per primera vegada, el Consell regula la concessió d'aquesta línia com "un pas molt important per a establir un marc clar en el treball d'exhumacions i recuperació de les víctimes de les fosses comunes en el nostre territori".

La intenció és seguir treballant per a recuperar la memòria democràtica i aconseguir que la Comunitat Valenciana quede lliure de fosses comunes, una cosa que "no pot esperar més perquè les famílies tenen dret a recuperar les restes dels seus familiars, un moment que esperen des de fa molts anys", destaca la consellera Rosa Pérez Garijo en un comunicat.

La Conselleria de Qualitat Democràtica promou aquestes bases amb l'objectiu de potenciar i finançar actuacions de localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, realitzades per ajuntaments, mancomunitats i entitats memorialistes.

Poden sol·licitar les ajudes associacions legalment constituïdes sense ànim de lucre que tinguen entre les finalitats arreplegades en els seus estatuts la realització de les activitats considerades financiables en cada convocatòria, amb seu, oficina oberta permanentment, delegació permanent o domicili social a la Comunitat. També els ajuntaments i mancomunitats valencians.