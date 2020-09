Álvarez (UGT) prevé movilizaciones para lograr el desarrollo pleno del Ingreso Mínimo Vital

En una rueda de prensa este lunes en Zaragoza, antes de participar en el Consejo Regional de UGT Aragón, para poner en común con los cuadros sindicales de la Comunidad autónoma el avance de las negociaciones del Diálogo Social, ha explicado que hay una plataforma en la web de UGT para que las personas que no tienen respuesta en relación con el Ingreso Mínimo Vital presenten su reclamación para trasladarla al Gobierno central.

En este punto, ha reconocido que también se trata de "ir organizando" a las personas que se encuentren en esa situación: "Nosotros estamos convencidos de que para que el mínimo vital se desarrollo plenamente se va a necesitar de la movilización, seguramente, si las circunstancias de la COVID lo permiten, física".

Álvarez ha matizado que lo primero es preservar el derecho a la salud, "que es fundamental", pero "el Gobierno de España tiene que se plenamente consciente de que el millón de solicitudes que hay -del IMV- en una parte altísima reúne las condiciones de pobreza necesarias para acceder, y si no acceden, vamos a organizar a aquellas personas que están pendientes de resolución, o que se les hayan resuelto negativamente, para que puedan tener acceso a esa prestación mínima".

Entre las reclamaciones que han llegado al sindicato, ha continuado, muchas son "inaceptables". Ha puesto como ejemplo que la respuesta a un hombre que se le ha dicho que no tenía acceso al IMV por tener una empresa, que en realidad no tiene desde el año 2008 que la dio de baja, pero la Agencia Tributaria no tiene el archivo al día.

"Si el millón de personas, en una administración saturada, que no se cubren las vacantes desde el año 92, les das este trabajo ingente, es muy difícil que se pueda resolver satisfactoriamente y con criterios objetivos las peticiones que se han hecho". Álvarez ha elogiado que el Gobierno haya empezado a tomar medidas que rebajan la carga burocrática, pero ha incidido en que no se va a renunciar a esta cuestión.

Ha recordado que para dar salida a las peticiones del IMV faltan recueros humanos y la estructura telemática está lejos de las posibilidades de muchas personas que lo solicitan. Además, ha calificad de "escándalo" que las personas tengan que ir a gestorías, que les van a cobrar, para solicitar el IMV.

REANUDAR FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD

Álvarez ha señalado que esta visita a Zaragoza obedece a un interés que tiene la dirección de UGT de poder estar, después del confinamiento, con todas las organizaciones del sindicato en las Comunidades autónomas. Ha recordado que ya se mantenían encuentros telemáticos, pero ha considerado importante reanudad la actividad físicamente.

Ha reconocido que, durante el confinamiento, la actividad de reuniones ha sido "incluso más intensa2, pero "no es lo mismo una videoconferencia para celebrar una reunión que hacerlo presencialmente, y no es lo mismo poder pulsar, aunque sea con un numero limitado de cuadros del sindicato, el momento en el que estamos que hacerlo a través de una videoconferencia".

En este punto, ha opinado que hay que restablecer "la normalidad o nueva normalidad" en las sedes del sindicato: "Tienen que estar abiertas, contar con todos los medios para que las personas que vengan tengan garantizada su seguridad, tienen que empezar a coger un ritmo de actividad porque la pandemia va a durar".

"Hace un tiempo parecía que el verano nos iba a dar una tregua, no nos ha dado ninguna, parece que el invierno no va a ser fácil y, mientras tanto, tenemos que continuar resolviendo los problemas derivados de la pandemia, pero también atendiendo las cuestiones de carácter sindical, por eso es importante la recuperación plena de la normalidad en la actividad del sindicato".

Álvarez ha agregado que en UGT no son "ni más ni menos que el resto de trabajadores", por lo que "en la medida que la actividad se ha reanudado en la industria, en el sindicato también".

Asimismo, ha añadido que esta visita a Aragón también pretende agradecer el trabajo "extraordinario" que han realizado desde UGT durante la pandemia. Ha destacado la importancia del trabajo sindical durante estos días, que ha permitido aprobar medidas tan importante como los ERTE.

CONGRESOS

Sobre los procesos congresuales del sindicato, que estaban previstos para acaban en noviembre de 2020, Álvarez ha expuesto que se han tenido que retrasar por la pandemia y que finalizarán en mayo de 2021.

"No es posible aplazar la democracia, el sindicato tiene que celebrar sus congresos, sus asambleas". En el caso de Aragón, el congreso regional se celebrará los días 22 y 23 de octubre.