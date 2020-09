La Diputación de Valladolid renueva la guía de descuentos para el Club de Amigos de la Provincia

Es una propuesta más de la Diputación para la dinamización del sector de la hostelería y el turismo mediante descuentos vinculados al Programa Amigos de la Provincia gestionado por Sodeva, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

Los descuentos a los socios serán aplicables a diferentes alojamientos desde apartamentos a hoteles de cuatro estrellas repartidos por toda la ciudad de Valladolid y algunos municipios.

También se aplican a algunos alojamientos rurales de la provincia de Valladolid donde se ofrecen diferentes ventajas en tarifas y diversos servicios y a las bodegas.

Los hoteles que participan en esta promoción están localizados en el centro de la ciudad de Valladolid y en municipios cercanos como Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, La Cisternita o Simancas, aunque también participan algunos localizados en Olmedo, Valbuena de Duero o Cubillas de Santa Marta.

Asimismo, la Guía de descuentos incluye cuatro establecimientos en Tierra de Campos, 20 en Montes Torozos, seis en Tierra de Pinares y quince en la zona Duero-Esgueva para descubrir lo que cada zona tiene por ofrecer.

Por otra parte, y dado que Valladolid es la provincia que aglutina más Denominaciones de Origen del país, la Guía ofrece descuentos en catas, visitas y otras experiencias en bodegas presentes en las DO Ribera de Duero, DO Rueda, DO Cigales y DO Toro.

Las personas interesadas en formar parte del Club de Amigos de la Provincia podrán darse de alta de forma gratuita a través del número de teléfono 983427174.

Una vez formalizada su alta recibirán de forma bimensual la revista 'Turisplan' donde podrá encontrar las diferentes actividades, excursiones y eventos que se organizan para el Club en la provincia de Valladolid durante todo el año.