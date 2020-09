María Teresa Campos se rompe al hablar de Edmundo Arrocet: "Todavía no lo comprendo"

María Teresa Campos ha acudido como invitada al nuevo programa de Bertín Osborne en Canal Sur, El Show de Bertín.

Durante la entrevista, la presentadora ha hablado de los temas más polémicos que han abarcado su vida durante los últimos meses.

"Yo todavía no lo comprendo. No me lo puedo creer", confesaba María Teresa.

"El final del WhatsApp decía, "ya no me humillas más", pero, ¿en qué te he humillado?", se preguntaba a sí misma, recordando el mensaje con el que Edmundo dio la relación por concluida.

A día de hoy todavía está muy afectada por lo sucedido, por lo que le pidió a Bertín cambiar de tema porque le traía los recuerdos dolorosos.