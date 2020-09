Ayuntamiento de Valladolid, Junta y Policía Municipal ultiman el protocolo para controlar las cuarentenas

En declaraciones recogidas por Europa Press, el regidor vallisoletano ha mostrado su confianza en que en la tarde de este viernes o este sábado se pueda perfilar el protocolo para firmarlo la próxima semana y que la Policía Municipal empiece a trabajar, también con condiciones de seguridad.

Puente ha explicado que para la firma de este protocolo el Ayuntamiento sigue "los cauces habituales", pero ha advertido de que la "complejidad jurídica" de este acuerdo es "importante". Así, ha apuntado que ya hay un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento y se han recabado consideraciones de los representantes de la Policía Municipal ya que "son los que tienen que realizar la labor".

"Esperamos pulir esos flecos, y tan pronto estén delimitados procederemos a firmar, porque el Ayuntamiento lo que quiere es colaborar para que en la medida de las posibilidades la propagación del virus no se incrementó", ha incidido el regidor.

En la tarde de este viernes se celebra la reunión del CECOPI y confía en que la próxima semana se pueda comenzar ya esta labor de vigilancia y control de personas cuarentenadas.

Eso sí, ha incidido en que no será fácil la tarea, pues ha apuntado que las personas sometidas a esa situación "no están privadas de sus derechos" y que resulta "muy difícil" ejercer la vigilancia de domicilios cuando no se puede acceder a ellos, ya que ha puesto el ejemplo de que "si alguien no abre o no contesta no puedes deducir automáticamente que esa persona no esté allí, puede estar dormida".

Asimismo, ha aseverado que los policías que acuden a domicilios y tratan de localizar a personas positivas "tienen que ir debidamente protegidos" y "no solo con mascarilla y guantes, sino equipos que garanticen su seguridad".

LOS CONTAGIOS, REDUCIDOS A LA MITAD

Asimismo, ante las informaciones que apuntan a mayores medidas restrictivas en algunas ciudades o regiones, Puente ha recordado que los datos que aporta la consejera de Sanidad al Ayuntamiento ahora mismo señalan que el índice de contagios en Valladolid capital se ha reducido "a la mitad", y que los datos provinciales son más elevados porque hay "un mayor problema" en otros municipios.

Aun así, ha incidido en que la situación es "difícil y compleja" por lo que ha reiterado el llamamiento para que la población cumpla las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas o lavado de manos, peor también ha confiado en que las autoridades sanitarias "hagan la parte de trabajo que les corresponde" para que se aplane la curva lo máximo posible.