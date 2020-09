Sanitat reforça els centres de salut i laboratoris valencians amb 410 professionals

Els centres de salut i els laboratoris s'han convertit en la primera línia del front en el combat contra la pandèmia de Covid-19. Si fa uns mesos els hospitals van assumir la major part de la pressió assistencial, i també dels reforços, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha optat per dotar de més personal i mitjans a la fase diagnòstica i a l'atenció primària, on la combinació del seguiment actiu de casos del virus i de la seua pròpia agenda de pacients està posant a prova la capacitat de resistència del sistema.

Per a descarregar a aquest nivell assistencial, la consellera Ana Barceló ha anunciat aquest dijous la pròxima contractació de 410 professionals en aquests dos àmbits. D'aqueixa xifra, 291 aniran a atenció primària, amb la incorporació de 241 auxiliars administratius i de 50 nous llocs d'especialistes en documentació sanitària. Tots dos perfils alleugeriran el funcionament dels centres de salut.

A més, es dotaran 113 llocs per a laboratoris de microbiologia (10 facultatius, 97 tècnics i 6 auxiliars administratius). "Amb aquest nou reforç per a atenció primària volem també millorar l'atenció i que ens permeta poder descarregar en alguna cosa als professionals que estan en primera línia en aquests moments", ha afirmat la titular de Sanitat Universal.

D'altra banda, tal com va anunciar el dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debat de Política General de les Corts, es prorrogaran sis mesos els anomenats contractes Covidque finalitzaven el 30 de novembre. Són, segons va especificar Barceló, 7.410 contractes que tenen un pressupost mensual de 22 milions d'euros.

"La Conselleria de Sanitat no para d'incrementar el nombre de persones i d'incorporar més professionals al sistema en la mesura en la qual podem, tenim les borses de metges i infermeria buides", ha afirmat Barceló, qui ha remarcat que tracten d’"alleujar la sobrecàrrega que sobretot té atenció primària, als qui done les gràcies per assumir gran part del rastreig i a més el seu treball d'atendre els pacients, de la seua agenda".

La consellera també ha anunciat l'adhesió de la Comunitat Valenciana a l'estratègia de test d'antígens oferida pel Ministeri de Sanitat. Segons ha explicat, es tracta d'una prova tan fiable com la PCR, però molt més ràpida, ja que el seu resultat es coneix en 10-15 minuts per part del mateix professional sanitari que la realitza.

"Això agilitarà moltíssim la detecció i presa de mostres en l'àmbit escolar, ja que es produirà en el propi col·legi per a prendre les decisions més adequades". De fet, segons ha reconegut la consellera, aquest canvi de procediment suposarà també canvis en el protocol escolar.

"Ja estem amb els tràmits necessaris per a comprar mig milió de test i per a la seua distribució a tota la xarxa. Això ajudarà a atenció primària i als col·legis. Aquesta prova és, segons l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), aconsellable sols a persones que tinguen símptomes. L'hem provada ja en alguns hospitals i funcionen molt bé en els serveis d'Urgències", ha afegit.

Quant a les últimes dades d'incidència en la Comunitat Valenciana, Barceló va informar de 707 nous casos positius en les últimes 24 hores i de 688 altes. El nombre de persones hospitalitzades retrocedeix lleument, fins a 463 (-12), 72 d'elles en l'UCI, i hi ha algun contagi en 55 residències, mentre els morts ascendeixen a huit.

Respecte als brots, el 90% són de xicoteta entitat, és a dir, de menys de 10 persones, i València és la província on més es registren, amb el 61,3% del total. Per edats, el 31,7% dels contagiats té de 15 a 34 anys i el 40% entre 35 i 64 anys. Des de finals de maig, el 40% dels positius detectats són asimptomàtics.

Amb aquestes xifres, la incidència acumulada en els últims set dies en la Comunitat és de 43 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 131,19 de la mitjana nacional. "Tenim la taxa d’incidència acumulada més baixa de tot el país, però això no significa res, la situació epidemiològica pot canviar", ha alertat la consellera.

Aquesta evolució, ha dit, "ens permet estar esperançats per estar contenint la transmissió, però pot canviar en qualsevol moment. M'agradaria traslladar la necessitat de seguir alerta, de mantindre les mesures, i de no baixar la guàrdia en entorns socials o familiars.

En la seua opinió, "hem arribat ací per un esforç titànic de la ciutadania, dels professionals, de la societat en general. Hem d'intentar conservar i consolidar aquest esforç", per a "doblegar la corba, que ara mateix no va de manera ascendent en la Comunitat Valenciana, però que necessitem continuar baixant", ha explicat la titular de Sanitat.

Es prorroguen les mesures de prevenció

Barceló ha avançat que es prorrogaran "durant 21 dies més les mesures de prevenció enfront del coronavirus adoptades el mes d'agost passat per a tota la Comunitat Valenciana, que van ser consensuades per a tota Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut".

Aquesta pròrroga s'inicia dilluns que ve i afecta a diferents àmbits socials com l'oci nocturn, l'hostaleria, la celebració d'esdeveniments i el consum de tabac al carrer.

Normalitat relativa a les aules

Malgrat els temors amb la tornada a l'activitat escolar, tres setmanes després, el 95,5% de les aules de la Comunitat Valenciana no han registrat casos. "Perseverem i continuem mantenint eixe esforç titànic per a continuar baixant la incidència del virus en la Comunitat Valenciana", sosté la titular de Sanitat, Ana Barceló. El conseller d'Educació, Vicent Marzà, s'ha mostrat "prudentment satisfet" davant aquests les dades de l'inici del curs escolar.