Trabajadores de Salud Responde se concentran para exigir su "rescate" como servicio público

Además, han querido mostrar públicamente su defensa del servicio "esencial" que prestan, puesto que "escuchan, atienden, resuelven dudas del usuario y, en definitiva, ayudan al ciudadano", según ha destacado el delegado sindical de CSIF en Salud Responde, Carlos Abellán.

En su opinión, "es el momento de que el Gobierno andaluz apueste por este servicio para mejorar la calidad y atención que se le da al ciudadano". Al hilo, desde el sindicato se ha reclamado que Salud Responde vuelva a gestionar las carteras de servicios que se realizaban hasta ahora.

"No tiene sentido decirle a los usuarios que para solicitar citas habituales con el centro médico se le tenga que decir que se persone en dicho centro, colapsando el mismo, y provocando también que el personal se vea desbordado", ha apuntado Abellán.

Junto a ello, ha reivindicado una "inversión real" en la plantilla de profesionales de este servicio, "eliminando así la gestión privada y que sea retomada por el sistema público como anunció el gobierno hace más de un año". Sin embargo, ese compromiso "aún no se ha cumplido" y ha vuelto a ser demandado por parte de los empleados.

"Salud Responde debe estar al servicio de todos los andaluces y por tanto debe ser un servicio prestado desde el sistema sanitario público andaluz", ha subrayado el delegado sindical, quien ha expresado su voluntad de "estar al lado de los usuarios" como lo llevan "haciendo casi 20 años, prestándoles un buen servicio".

Al hilo, ha señalado que "detrás de la desesperación de un usuario al no ser bien atendido, como está ocurriendo en las últimas semanas, está la impotencia del trabajador de Salud Responde que quiere escucharle y atenderle como se merece". "Cosa que no nos están dejando hacer porque recibimos órdenes de no dar citas, pasar las llamadas a una máquina y evitar el empatizar con los usuarios", ha añadido.

Así las cosas, desde CSIF ha asegurado que van "a seguir al lado de los trabajadores, defendiendo sus derechos, los contratos estables y, por supuesto, la dignidad" de su trabajo, entre otras cuestiones, con movilizaciones como la de este jueves, en la que se ha cumplido "escrupulosamente con las medidas de seguridad y distanciamiento social" ante la covid-19.