Puig anuncia projectes en l'àmbit científic per 425 milions per a "enfortir" l'estratègia de recuperació

Així ho ha indicat en el seu discurs en l'acte d'obertura del curs acadèmic universitari 2020-2021 en la Universitat d'Alacant, on ha detallat que la resposta valenciana al pla d'acció europeu per a la recuperació de la Comunitat Valenciana s'ha alineat entorn dels tres grans objectius marcats des de Brussel·les: digitalització, sostenibilitat i resiliència.

En el primer conjunt de projectes que presentarà el Consell al Govern, en el marc de cooperació entre l'Executiu nacional i la UE, hi ha iniciatives com la creació d'una institució valenciana per a la incorporació d'investigadors d'excel·lència internacional, un programa específic de transferència de resultats d'investigació a les empreses, el programa 'Prometeu' per a grups d'investigació d'excel·lència, el suport a l'inici i consolidació de la carrera de joves investigadors, un programa de subvencions per a realitzar inversions en infraestructures i equipament d'R+D, la implementació del Pla GenT amb nous fons europeus i un programa de coneixement i talent per a la competitivitat.

Aquests són alguns dels 410 projectes que preparats i discutits amb forces polítiques i agents socials i econòmics perquè el Govern els canalitze i puguen ser aprovats en la primavera de 2021 per part de la Comissió Europea, informa la Generalitat en un comunicat.

De cara al futur, Puig també ha advocat per concertar una gran estratègia per la ciència "fora de corsets polítics i del curtterminisme" per a garantir estabilitat i la progressió del coneixement. "Institucions i empreses hem de passar de les paraules als fets", ha asseverat, cridant a augmentar "clarament" la inversió en investigació.

Després de tornar a cridar al consens i al diàleg permanent, ha remarcat que és una "autoexigència col·lectiva" i que no significa un xec en blanc a ningú, "tot el contrari". I ha garantit així que la Generalitat continuarà amb programes universitaris com l'augment de les beques, la reducció de les taxes o el desplegament de l'estratègia valenciana d'innovació, digitalització i intel·ligència artificial.

La intel·ligència artificial, la qual ha definit com "l'electricitat del XXI", té a Alacant el Centre Ellis de referència europea i comptarà amb una escola de postgrau en la qual participaran totes les universitats valencianes.