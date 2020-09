Amor Romeira dedica su última canción al supuesto triángulo amoroso entre Neymar, Maluma y Natalia Barulich

Amor Romeira ha dedicado su última canción, Supéralo Maluma, al supuesto triángulo amoroso que Maluma y su expareja, la modelo Natalia Barulich, protagonizaron el pasado verano con el futbolista Neymar.

La cantante se dirige al artista colombiano tras el lanzamiento de su tema Hawái, que está supuestamente dedicado a Barulich, a quien relacionan con el delantero del París Saint-Germain. Así, Romeira se pone en la piel de una mujer que decide poner fin a su relación con Maluma, al que le pide que pase página.

"Que yo no soy poca cosa, no soy un trofeo de los que pones en tu cuarto como su fuera un florero", "supera que ya te dejé, que ya no te quiero y deja de seguirme y ver todo lo que yo posteo" o "yo soy libre de hacer mi vuelo" son algunas de las frases que la también bailarina le dedica a Maluma.

Además, Romeira se inspira en la melodía de Hawái para dejar un claro mensaje en el estribillo: "Hawái de vacaciones, tú dedicándome vacaciones para hacerte más viral, busca un amigo que hable contigo porque estás mal".

El pasado mes de agosto, la marcha de Maluma de Instagram desató la polémica en las redes sociales, pues muchos pensaron que la decisión se produjo a raíz de un vídeo en el que Neymar y sus compañeros del PSG aparecían cantando Hawái.

Sin embargo, Maluma aclaró después que no existía ningún triángulo amoroso: "No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien", contó tras reactivar su perfil.

"Yo no tengo ningún problema con Neymar. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo, a Di María que es mi parcero". El artista aseguró ser una persona "muy pacífica": "Si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y habló con esa persona".

No obstante, en Internet muchos usuarios permanecen todavía atentos a cualquier anécdota que pueda estar relacionada con la tensión entre el cantante, la modelo y el futbolista.