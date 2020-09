Gabriel Rufián, en 'El intermedio': "Si hubiera otro confinamiento, me gustaría pasarlo con Brad Pitt"

Thais Villas volvió este miércoles al Congreso de los Diputados para comentar con algunos políticos como pasaron el anterior confinamiento, las posibilidades de que haya uno nuevo y con quién les gustaría pasarlo.

"Nadie está preparado y volver a estar confinado sería una putada. El primero lo llevé bien: Perdí peso, me encontraba mejor... Ahora me he acostumbrado a correr y lo haría dentro de casa", afirmó Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

"Si yo le pido que sueñe, que fantasee: ¿Con quién le gustaría confinarse? Pudiendo elegir de todas las personas del mundo, hombres, mujeres...", preguntó la colaboradora del programa de La Sexta.

Gabriel Rufián y Thais Villas, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

El político sorprendió a Villas eligiendo a "Brad Pitt" y la reportera de El intermedio quiso saber: "¿Qué tiene él que no tenga Angelina Jolie, por ejemplo?". El portavoz de ERC contestó que el actor "atenta contra mi heterosexualidad de una manera flagrante".

Y Villas dejó caer... "No me diga que es de los poco que podría hacerle cambiar de orientación sexual", a lo que Rufián respondió que "absolutamente. Brad Pitt trasciende nuestras filias y fobias sexuales". La reportera, para concluir, coincidió con él: "Es verdad".