'Todos a una por Linares' manifiesta "gran enfado" con la Junta por excluir el municipio de la ITI

A través de un comunicado, la plataforma ha criticado "el cinismo" en las manifestaciones realizadas tanto por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como por el vicepresidente, Juan Marín, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes en Úbeda (Jaén) al pretender "vender" que van a destinar 810 millones para la provincia de Jaén.

'Todos a una por Linares' ha indicado que los 810 millones, 80 millones "están en el aire" porque corresponden al fondo público-privado con la intervención de Caja Rural y necesita de inversores.Otros 640 millones corresponden al Plan 'Andalucía en Marcha', dotado con 3.500 millones de euros para toda la comunidad y que "más de 300 millones se los lleva la sola actuación de la Ciudad Sanitariade Jaén capital".

Otros 90 millones se asignan a la ITI y lo más llamativo, según la plataforma, es que "el proyecto estrella presentado por el Ayuntamiento de Linares para que fuera incluido en la ITI no entra en el primer paquete de inversiones de 90 millones de euros".

Este proyecto no incluido contempla la activación de suelo industrial en el Parque de Santana y para la plataforma, "no ha sidoaprobado simplemente por voluntad política y ajena a cuestiones técnicas o administrativas". "Siendo la finalidad de la ITI la creación de empleo con especial atención a Linares y comarca, la Junta no aprueba un proyecto destinado a poner en valor el suelo industrial del que dispone la ciudad para que puedan implantarse empresas", han señalado en el comunicado.

Frente a ello, sí han sido aprobados otros proyectos que "debían ser financiadas vía presupuestos ordinarios". Por todo ello consideran desde la plataforma que lo ofrecido por el presidente de la Junta es "hasta ahora humo y más de lo mismo".