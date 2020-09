Franco dice que el Ejército no ayudará en el orden público y que un confinamiento total es más sencillo para el control

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este martes que el Ejército no colaborará en el mantenimiento del orden público en los confinamientos y ha admitido que un confinamiento total de la región es "más sencillo desde el punto de vista técnico y de control" policial.

"Antes de llegar a este hipotético total, entiendo que se intenten parciales. El Ejército colaborará en ayuda a instalación de hospitales militares, pero no en funciones de orden público", ha recalcado.

En una entrevista en Onda Cero recogida, Franco ha repetido que la Comunidad de Madrid cuenta con una Policía y Guardia Civil "magníficos, que están siempre preparados para ayudar, como siempre".

Sin comunicación de la manifestación

El también secretario general del PSOE de Madrid ha insistido en que comparten, como partido, los puntos centrales de la manifestación que se prepara en la capital para el domingo contra las medidas "discriminatorias" puestas en marcha por el Gobierno central en los barrios y municipios más desfavorecidos. Una marcha cuya comunicación a la Delegación aún no ha llegado y a cuyos participantes exigirán, como a todos, uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad de 1,5 metros.

"Llevamos unos cuantos años reivindicando mejores condiciones económicas, sociolaborales y sanitarias en estos barrios, que viven en situación diferente que en otras partes de Madrid, con dificultades para encontrar empleo y parte de marginalidad y desigualdad que tenemos que resolver entre todos. Tenemos una deuda con esos barrios", ha destacado.

No obstante, ha matizado Franco, dada la situación sanitaria, "no es sensato que haya grandes concentraciones en las calles de Madrid" en estos momentos. "Por eso, hemos llegado a la conclusión que no era conveniente hacer grandes manifestaciones", ha apuntado.

Posible moción de censura

Preguntado por si el PSOE ha tanteado a diputados regionales de Ciudadanos con perfil más socialdemócrata para que apoyaran una futurible moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, el líder de los socialistas madrileños ha respondido que no tiene conocimiento de que eso esté sucediendo.

"La prioridad absoluta ahora es luchar contra la pandemia"

"El Gobierno Ayuso es susceptible y se merecía una moción de censura, pero la prioridad absoluta ahora es luchar contra la pandemia. El ofrecimiento del Gobierno de España va en esa dirección. Ahora vamos a luchar todos juntos contra la pandemia. Tiempo habrá de exigir responsabilidades", ha concluido.